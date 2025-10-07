logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Maksimović novi trener Sloge Doboj

Marko Maksimović novi trener Sloge Doboj

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Bivši igrač i trener banjalučkog Borca preuzeo dobojsku Slogu.

Marko Maksimović Izvor: Promo/HŠK Posušje

Marko Maksimović nedavno se razišao sa Posušjem, ali je vrlo brzo pronašao novi angažman.

Nekadašnji osvajač šampionske titule sa banjalučkim Borcem preuzeo je Slogu Doboj.

On će naslijediti Vuleta Trivunovića koji je prije nekoliko dana sporazumno raskinuo ugovor sa Dobojlijama.

Marko Maksimović nakon veome uspješne igračke karijere trenersku je počeo u banjalučkom BSK-u, a potom vodio Borac, Leotar, Slobodu iz Tuzle i Posušje.

Na klupi banjalučkog Borca osvojio je šampionsku titulu u sezoni 2020/21.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marko Maksimović FK Sloga Doboj fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC