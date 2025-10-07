Marko Maksimović novi trener Sloge Doboj

Bivši igrač i trener banjalučkog Borca preuzeo dobojsku Slogu.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Marko Maksimović nedavno se razišao sa Posušjem, ali je vrlo brzo pronašao novi angažman.

Nekadašnji osvajač šampionske titule sa banjalučkim Borcem preuzeo je Slogu Doboj.

On će naslijediti Vuleta Trivunovića koji je prije nekoliko dana sporazumno raskinuo ugovor sa Dobojlijama.

Marko Maksimović nakon veome uspješne igračke karijere trenersku je počeo u banjalučkom BSK-u, a potom vodio Borac, Leotar, Slobodu iz Tuzle i Posušje.

Na klupi banjalučkog Borca osvojio je šampionsku titulu u sezoni 2020/21.