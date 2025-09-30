Marko Maksimović se oproštajnim pismom zahvalio Posušju: Svaki dan sam se osjećao kao u Banjaluci

Doskorašnji trener Posušja, Banjalučanin Marko Maksimović napisao je oproštajno pismo klubu, građanima i navijačima iz ovog hercegovačkog grada.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Banjalučki trener je poslije poraza od Borca (0:2) podnio ostavku na tu funkciju i dan kasnije se u emotivnom pismu obratio doskorašnjem klubu sa "Mokrog doca".

Maksimovićevo pismo, objavljeno na društvenim mrežama Posušja, prenosimo u cijelosti.

"Poštovani navijači,

U životu je svaki rastanak težak, meni je ovaj u dosadašnjem mojoj karijeri najteži, zato ste zaslužni svi Vi.

Hvala svima stanovnicima grada Posušja na gostoprimstvu, ljubaznosti i poštovanju. Svaki dan sam se osjećao kao da sam kući u mojoj Banjaluci. Ovdje moram da naglasim da ni jednu ružnu stvar nisam doživio u Vašem gradu i to je prosto nemoguće.

Hvala navijačima Posušja na svemu, hvala gospodinu predsjedniku na šansi i prilici da vodim Vaš klub i cijelom Upravnom odboru kluba. Hvala generalnom sekretaru i svim zaposlenicima kluba posebno Tomi i Marku.

Hvala mom stručnom štabu posebno Toniju i Dariju, hvala predsjedniku NK Rakitno gospodinu Damiru i NK Rakitno kao i svim uposlenicima klupskog caffe bara 'Dribbling'.

Na kraju hvala svim igračima od početka mog mandata do kraja.

S poštovanjem", napisao je Marko Maksimović.

Maksimović je u trenerskoj karijeri vodio još banjalučki Borac, trebinjski Leotar i Slobodu iz Tuzle.

(MONDO)