Marko Maksimović se oproštajnim pismom zahvalio Posušju: Svaki dan sam se osjećao kao u Banjaluci

Doskorašnji trener Posušja, Banjalučanin Marko Maksimović napisao je oproštajno pismo klubu, građanima i navijačima iz ovog hercegovačkog grada.
Banjalučki trener je poslije poraza od Borca (0:2) podnio ostavku na tu funkciju i dan kasnije se u emotivnom pismu obratio doskorašnjem klubu sa "Mokrog doca".
Maksimovićevo pismo, objavljeno na društvenim mrežama Posušja, prenosimo u cijelosti.
"Poštovani navijači,
U životu je svaki rastanak težak, meni je ovaj u dosadašnjem mojoj karijeri najteži, zato ste zaslužni svi Vi.
Hvala svima stanovnicima grada Posušja na gostoprimstvu, ljubaznosti i poštovanju. Svaki dan sam se osjećao kao da sam kući u mojoj Banjaluci. Ovdje moram da naglasim da ni jednu ružnu stvar nisam doživio u Vašem gradu i to je prosto nemoguće.
Hvala navijačima Posušja na svemu, hvala gospodinu predsjedniku na šansi i prilici da vodim Vaš klub i cijelom Upravnom odboru kluba. Hvala generalnom sekretaru i svim zaposlenicima kluba posebno Tomi i Marku.
Hvala mom stručnom štabu posebno Toniju i Dariju, hvala predsjedniku NK Rakitno gospodinu Damiru i NK Rakitno kao i svim uposlenicima klupskog caffe bara 'Dribbling'.
Na kraju hvala svim igračima od početka mog mandata do kraja.
S poštovanjem", napisao je Marko Maksimović.
Maksimović je u trenerskoj karijeri vodio još banjalučki Borac, trebinjski Leotar i Slobodu iz Tuzle.
(MONDO)