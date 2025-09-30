logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Maksimović se oproštajnim pismom zahvalio Posušju: Svaki dan sam se osjećao kao u Banjaluci

Marko Maksimović se oproštajnim pismom zahvalio Posušju: Svaki dan sam se osjećao kao u Banjaluci

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Doskorašnji trener Posušja, Banjalučanin Marko Maksimović napisao je oproštajno pismo klubu, građanima i navijačima iz ovog hercegovačkog grada.

Marko Maksimović oproštajno pismo HŠK Posušje Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Banjalučki trener je poslije poraza od Borca (0:2) podnio ostavku na tu funkciju i dan kasnije se u emotivnom pismu obratio doskorašnjem klubu sa "Mokrog doca".

Maksimovićevo pismo, objavljeno na društvenim mrežama Posušja, prenosimo u cijelosti.

"Poštovani navijači,

U životu je svaki rastanak težak, meni je ovaj u dosadašnjem mojoj karijeri najteži, zato ste zaslužni svi Vi.

Hvala svima stanovnicima grada Posušja na gostoprimstvu, ljubaznosti i poštovanju. Svaki dan sam se osjećao kao da sam kući u mojoj Banjaluci. Ovdje moram da naglasim da ni jednu ružnu stvar nisam doživio u Vašem gradu i to je prosto nemoguće.

Hvala navijačima Posušja na svemu, hvala gospodinu predsjedniku na šansi i prilici da vodim Vaš klub i cijelom Upravnom odboru kluba. Hvala generalnom sekretaru i svim zaposlenicima kluba posebno Tomi i Marku.

Hvala mom stručnom štabu posebno Toniju i Dariju, hvala predsjedniku NK Rakitno gospodinu Damiru i NK Rakitno kao i svim uposlenicima klupskog caffe bara 'Dribbling'.

Na kraju hvala svim igračima od početka mog mandata do kraja.

S poštovanjem", napisao je Marko Maksimović.

 Maksimović je u trenerskoj karijeri vodio još banjalučki Borac, trebinjski Leotar i Slobodu iz Tuzle.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Posušje fudbal Marko Maksimović Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC