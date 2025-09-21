Benjamin Tatar osigurao treću pobjedu Sloge! Vule Trivunović nadmudrio Marka Maksimovića

Nekadašnji treneri Borca iz Banjaluke, Vule Trivunović i Marko Maksimović, sudarili su se u osmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine u Doboju, gdje je Sloga dočekala i savladala Posušje.

Na stadionu "Luke", oba tima su odigrala dobru utakmicu, ali su Dobojlije realizovale svoje šanse za razliku od ekipe iz Posušja.

SLOGA - POSUŠJE 2:0 (1:0)

Junak dobojske ekipe bio je nekadašnji napadač Sarajeva i Borca Benjamin Tatar, dvostruki strijelac.

Posušje je bolje ušlo u utakmicu i moglo do prednosti u 13. minutu ali je golman Sloge Filip Erić odlično odbranio udarac Marija Čuića iz peterca.

Potom je samo minut kasnije za malo neprecizan bio Kolumbijac Hoze Mulato, koji je takođe propustio priliku da gostima donese prednost.

Kazna za promašaje hercegovačkog tima uslijedila je u 15. minutu kada je poslije daleko bačenog auta Srđana Grabeža, golman Posušja Deni Denkoski loše izbacio loptu, spustivši je na nogu Benjamina Tatara, koji je s nekoliko metara ubacio u mrežu - 1:0.

Izabranici Marka Maksimovića su uprkos rezultatskom deficitu nastavili s napadima ka dobojskom golu, a Mario Čuić je u jednom napadu u 22. minutu propustio dvije šanse da poravna rezultat. Oba puta je izblokiran od odbrane Sloge.

Napadač Sloge Toni Jović dobro je šutirao iz slobodnog udarca u 35. minutu, međutim makedonski internacionalac Denkoski je uspio da odbrani njegov šut, da bi u finišu poluvremena gosti opet mogli da stignu do izjednačenja.

Odlično je tukao Luka Posinković sa ivice kaznenog prostora, ali opet je Erić bio na visini zadatka.

Početkom drugog dijela ponovo je Posušje kreiralo odličnu šansu i opet je Erić bio siguran poslije udarca iskosa rezerviste Leona Krekovića.

Nekoliko minuta kasnije uzvratila je Sloga preko Jovića, kojem je iz dobre situacije udarac odbranio Denkovski.

Ponovo su gosti sa "Mokrog doca" u 57. minutu mogli do poravnanja i ponovo je Erić spriječio pogodak nakon šuta Krekovića, koji je unio dosta živosti u igru Posušja.

Ipak najbolju šansu propustio je Kolumbijac Mulato u 61. minutu kada je u situaciji "jedan na jedan" sa Erićem promašio zicer.

I kao u prvom poluvremenu, već minut kasnije uslijedila je kazna dobojske ekipe.

Nikola Mandić je asistirao Tataru, a nekadašnji fudbaler Borca i Sarajeva je pogodio mrežu posuškog tima - 2:0.

Time je definitivno riješio pitanje pobjednika, osiguravši treći trijumf nakon pet mečeva bez pobjede i postignutog gola.

Sloga: Erić (GK), Pršeš, Predragović, Grabež, Damjanić, Milanović (K), Tatar, Kvesić, Jović, Varga i Vidić. Trener: Vule Trivunović

Posušje: Denkovski (GK), Braun, Radović, Mikulić (K), Katić, Čuić, Domančić, Mištrafović, Hanuljak, Posinković i Mulato. Trener: Marko Maksimović







