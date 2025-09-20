Trener Sarajeva Husref Musemić zadovoljan, Goran Sablić kritikovao "rođene"

Fudbaleri Sarajeva ostvarili su pobjedu od 2:0 protiv Veleža u 8. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Trener "bordo" tima Husref Musemić istakao je da su njegovi igrači postigli ključne golove u pravom trenutku, iako je primijetio padove u igri, naročito u završnici utakmice.

"Na vrijeme smo postigli prvi gol, što nam je bilo veoma bitno. Iako smo imali problema u posljednjih 5-10 minuta, uspjeli smo doći do pobjede. Velež je imao odlične šanse, ali smatram da je utakmica bila odlična", rekao je Musemić, dodajući kako će ovaj trijumf biti veliki motiv pred nadolazeći derbi protiv Željezničara.

S druge strane, trener Veleža, Goran Sablić, smatra da je njegova ekipa utakmicu izgubila zbog padova koncentracije na početku oba poluvremena, što je dovelo do dva brza gola Sarajeva. Sablić je kritikovao individualne greške svojih igrača i istakao da su se previše oslanjali na tranziciju, dok su napadačke akcije bile premalo konkretne.

"Iako smo imali nekoliko dobrih prilika, nismo ih iskoristili. Najveći problem bila je koncentracija, a individualne greške nas koštale. Moramo raditi na čvršćoj i agresivnijoj igri, a protiv Zrinjskog moramo pokazati bolji pristup", izjavio je Sablić, dodajući kako su problemi s igračkim kadrom dodatno otežali situaciju.

Oba trenera složila su se da predstojeći susreti mogu donijeti dodatne izazove, ali i prilike za poboljšanje igre svojih ekipa.

(MONDO)