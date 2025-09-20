logo
Vinko Marinović nakon treće "petarde" Borca: Imamo širinu u napadu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Banjalučki Borac deklasirao je Radnik (5:1) u osmom kolu Premijer lige BiH i vratio se na čelo prvenstvene tabele.

Borac Radnik 5:1 izjava Vinko Marinović Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Crveno-plavi su do vrha napunili mrežu bijeljinske ekipe postigavši pet golova u trećoj uzastopnoj utakmici na Gradskom stadionu u Banjaluci, pa trener Vinko Marinović nije imao razloga da bude nezadovoljan.

"Prvo želim čestitati svojim igračima na odličnoj igri. Ova utakmica je bila treća uzastopna na domaćem terenu, i opet smo pobijedili rezultatom 5:1. Iako smo znali da je Radnik ozbiljan tim, naročito opasan u tranziciji, odlično smo iskontrolisali utakmicu i došli do visoke prednosti već u prvih 30-35 minuta. Bio sam zadovoljan, posebno sa prvom polovinom utakmice", izjavio je Marinović za "Arenu sport".

Trener Borca je istakao efikasnost svog tima, koji je ponovo pokazao veliki napadački potencijal.

"Pet različitih strelaca u ovoj utakmici pokazuje našu širinu u napadu. Ekipa je samouvjerena i dobro se pripremila. Naravno, uvijek ima prostora za napredak, ali siguran sam da ćemo raditi da otklonimo i te nedostatke", zaključio je Marinović.

Borac je večeras potvrdio da je zaboravljen šokantni poraz od Željezničara na "Grbavici" nakon vođstva od 0:2 (3:2).

(MONDO)

Tagovi

Vinko Marinović FK Borac FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH

