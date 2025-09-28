Marko Maksimović poslije novog domaćeg poraza Posušja: "Dobro smo parirali Borcu, ali je presudio njihov kvalitet"

Trener Posušja kratko je sumirao meč sa Borcem.

Fudbaleri Posušja ni iz četvrtog pokušaja nisu uspjeli da stignu do tri boda na domaćem terenu.

U duelu sa Borcem, uknjižili su treći poraz pred svojim navijačima (0:2) i ostali na posljednjoj poziciji premijerligaške tabele. Sa druge strane, Borac se ovom pobjedom vratio na prvo mjesto na tabeli, uz meč manje.

"Mislim da smo dobro parirali Borcu, ali na kraju autogol u nekom 80. minutu. Mislim da smo dobro parirali i analizirali Borac, koji ima baš veliki kvalitet. Dobro smo parirali i radili, ali to njihovo iskustvo i kvalitet su presudili i ostaje samo da im se čestita na pobjedi", rekao je poslije meča trener Posušja Marko Maksimović za TV Arena sport.

U narednom kolu, njegovi izabranici će u hercegovačkom derbiju biti domaćini Širokom Brijegu.

