Ukoliko trijumfuju u Posušju nad istoimenim domaćinom, igrači Borca vratiće se na prvu poziciju premijerligaške tabele.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Pretposljednju utakmicu devetog kola Premijer lige BiH odigraće na "Mokrom Docu" igrači Posušja i Borca (17.30).

Ekipa Marka Maksimovića u ovaj duel ulaze sa posljednje pozicije i uz samo pet bodova, bez ijedne pobjede na domaćem terenu u dosadašnjem toku sezone.

Igrači Vinka Marinovića dočekali su ovo kolo kao prvoplasirani, ali su nakon sinoćnjih derbija u Sarajevu (Željezničar – Sarajevo 2:0) i Mostaru (Velež – Zrinjski 1:3), privremeno pao na treću poziciju.

Na vrh, međutim, može da se vrati u slučaju da se u Banjaluku iz Posušja vrati sa tri boda.

