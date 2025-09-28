Ukoliko trijumfuju u Posušju nad istoimenim domaćinom, igrači Borca vratiće se na prvu poziciju premijerligaške tabele.
Pretposljednju utakmicu devetog kola Premijer lige BiH odigraće na "Mokrom Docu" igrači Posušja i Borca (17.30).
Ekipa Marka Maksimovića u ovaj duel ulaze sa posljednje pozicije i uz samo pet bodova, bez ijedne pobjede na domaćem terenu u dosadašnjem toku sezone.
Igrači Vinka Marinovića dočekali su ovo kolo kao prvoplasirani, ali su nakon sinoćnjih derbija u Sarajevu (Željezničar – Sarajevo 2:0) i Mostaru (Velež – Zrinjski 1:3), privremeno pao na treću poziciju.
Na vrh, međutim, može da se vrati u slučaju da se u Banjaluku iz Posušja vrati sa tri boda.
7' - Bez ijednog uzbuđenja u ranoj fazi
Ništa se vrijedno spomena nije dogodilo u prvih nekoliko minuta u Posušju.
1' - Počela je utakmica
Evo i startnih 11 Posušja!
Denkovski, Braun, Radović, Mikulić, Katić, Kreković, Čuić, Begić, Hanuljak, Posinković, Mulato.
Ko sudi?
Danas je glavni arbitar Danijel Perić iz Bijeljine, a pomagaće mu Sreten Udovičić (Prijedor) i Aleksandar Smiljanić (Laktaši).
U VAR sobi su Dragan Kesić (Gradiška) i Tarik Mulasmajić (Tešanj).
Šta kaže Maksimović?
"Imamo probleme sa realizacijom, postigli smo samo tri gola, ali raduje me način na kojim smo igrali u posljednje vrijeme i mislim da smo zaslužili bolji rezultat. Dočekujemo ekipu koja je jako efikasna, koja ima najveće domete, koja postiže mnogo pogodaka. Juričić, Vuković, Savić... Nemaju probleme koje mi imamo, ali mi igramo na našem terenu i moramo dati svoj maksimum. U ovom momentu smo u situaciji da moramo tražiti bodove na domaćem terenu, ko god da je protivnik. Da će biti lako - neće, ali sam siguran da će ekipa biti motivisana i fokusirana", istakao je strateg Posušja Marko Maksimović.Izvor: Facebook/HŠK Posušje
Očekivanja iz Borčevog tabora
"Ako pogledamo trenutno stanje i broj osvojenih bodova, možemo sasvim sigurno reći da to nije realna slika i da je Posušje zaslužilo da ima koji bod više. Svemu tome kumovala je činjenica da je Posušje promijenilo mnogo igrača, tako da će se oni sasvim sigurno u nastavku podizati. Što se nas tiče, mi smo odradili dobru sedmicu, momci su kvalitetno radili i mislim da se nalazimo u dobroj formi. Nadam se da ćemo i u utakmici protiv Posušja potvrditi formu iz prethodnih mečeva. Čeka nas težak duel, moramo da uložimo maksimum napora i angažmana kako bismo ostvarili pozitivan rezultat", rekao je trener Borca Vinko Marinović pred ovaj meč.Izvor: MONDO/Goran Arbutina
Početna postava Borca
Trener Vinko Marinović od prvog minuta šalje sljedeću postavu:
Jurkas, Saničanin, Rogan, Erera, Jakšić, Grahovac, Jojić, Savić, Hrelja, Vuković, Juričić.
Trenutno stanje na tabeli
