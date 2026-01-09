Šon Svejzi, mlađi brat glumačke legende Patrika Svejzija, preminuo je u 63. godini

Izvor: WARNER BROTHERS - Album / Album / Profimedia

Porodicu Patrika Svejzija pogodio je veliki gubitak gotovo 17 godina nakon smrti zvijezde filma "Prljavi ples".

Šon Svejzi, mlađi brat Patrika, preminuo je 15. decembra u 63. godini usljed krvarenja u gornjem dijelu gastrointestinalnog trakta.

"Slomljenog sam srca dok dijelim vijest da je moj rođak Šon Svejzi danas preminuo“, napisala je Šonova rođaka Rejčel Leon u objavi na Instagramu ubrzo nakon njegove smrti.

Preminuo brat Patrika Svejzija Izvor: Youtube / E! News

Dodala je: "Nedavno smo razgovarali o tome da dođe u Teksas kako bi proveo vrijeme sa nama i tome sam se zaista radovala".

Prema njegovoj umrlici, do koje je došao časopis "Pipl", hitno zdravstveno stanje koje je na kraju dovelo do njegove smrti izazvano je "teškom metaboličkom acidozom, varikozitetima jednjaka i alkoholnom cirozom jetre".

Šona su nadživjeli brat Don Svejzi, kao i njegova djeca Džesi Svejzi, Kajl Svejzi i Kasi Svejzi.

"Patrik imao 40 kila"

Patrik Svejzi preminuo je 2009. godine, nakon borbe sa rakom pankreasa, u 57. godini.

Vidi opis Preminuo brat Patrika Svejzija: Porodica se oprostila dirljivom porukom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 11 / 11

Tek nakon Patrikove smrti, saznali su se grozni detalji i to kako je živio pred kraj borbe sa opakom bolešću. Patrikovi prijatelji tada su medijima rekli da ga je supruga držala poput zatvorenika na ranču i da je branila bilo kome da dođe u posjetu.

"Zanemarivala ga je čim bi im Patrikov mlađi brat Don okrenuo leđa. Satima ne bi bila kod kuće, a kada bi Don došao, zatekao bi Patrika u fekalijama i urinu. Ako bi se Patrik i Lisa posvađali, šamarala ga je i grebala", iznijeli su njegovi prijatelji uz tvrdnje da je ona navodno varala Patrika, ali i da veza i prije Patrikove smrti nije funkcionisala jer je navodno Lisa pokušavala da nametne potpuni kontrolu Patriku.

Pisalo se i da ga je Lisa dovela do to ga da ima samo 40 kila, kao i da je čak branila njegovoj majici i prijateljima da ga posjete.

Prljavi ples Patrik Svejzi

Izvor: Youtube printscreen / CPhillips92

Patrikovu porodicu povrijedilo je i naljutilo i to što je Lisa rasprodala njegove suvenire sa filmskih setova, uključujući i kožnu jaknu iz "Prljavog plesa". Patrikova rođaka Danijela Svejzi tada je pokrenula peticiju kako bi zadržala nešto od tih porodičnih dragocjenosti.

(Mondo.rs)