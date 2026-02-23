logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Značajno otkriće u Iranu: Otkrivena najveća zbirka prastarih pečata

Značajno otkriće u Iranu: Otkrivena najveća zbirka prastarih pečata

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Starost predmeta nije još precizno određena, ali se prema preliminarnoj procjeni vjeruje da su stari oko 5.000 godina.

shutterstock_2479597651.jpg Izvor: Shutterstock

Iranska arheološkinja Šoku Hosravi dokumentovala je na zapadu Irana više od 7.000 otisaka pečata i stotine drugih artefakata iz drevnog administrativnog sistema, starih oko 5.000 godina, a nalazište Tapeh Tjalineh u provinciji Kermanšah moglo bi, prema ocjenama stručnjaka, da potvrdi da je to područje u bronzanom dobu bilo značajan trgovački centar.

Kako je objavljeno u stručnom časopisu "Antikviti", Hosravi je evidentirala više od 7.000 otisaka pečata, više od 200 glinenih figurina, glinene pločice i dva cilindrična zatvarača sa lokaliteta Tapeh Tjalineh, prenosi njemački "Špigel".

Starost predmeta nije još precizno određena, ali se prema preliminarnoj procjeni vjeruje da su stari oko 5.000 godina.

"Ovo je najveća poznata kolekcija administrativnih artefakata iz kasne praistorije antičkog svijeta", rekla je Hosravi.

Hosravi, sa Univerziteta Kurdistan u Sanandadžu, ocijenila je da otkriće potvrđuje da je Tapeh Tjalineh u bronzanom dobu bio važno trgovačko središte.

Kao i na drugim mjestima, razvijena je rana birokratija radi evidencije trgovine i skladištenja robe.

Pečati su korišćeni za zatvaranje dovratnika skladišnih prostorija, vreća, ćupova i potvrda o prijemu robe.

Iako analize još nisu završene, pretpostavlja se da su služili za transport, skladištenje i razmjenu ulja, vina i piva.

Slični nalazi iz ranijih perioda poznati su iz drugih dijelova Bliskog istoka, ali ne u ovako velikom obimu, niti sa visoravni na sjeverozapadu Irana, prenio je Tanjug.

Prvi otisci pečata otkriveni su 1998. godine, kada je jedan mještanin neovlašćeno uklanjao zemlju sa lokaliteta. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran arheologija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA