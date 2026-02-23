Značajno otkriće u Iranu: Otkrivena najveća zbirka prastarih pečata

Starost predmeta nije još precizno određena, ali se prema preliminarnoj procjeni vjeruje da su stari oko 5.000 godina.

Iranska arheološkinja Šoku Hosravi dokumentovala je na zapadu Irana više od 7.000 otisaka pečata i stotine drugih artefakata iz drevnog administrativnog sistema, starih oko 5.000 godina, a nalazište Tapeh Tjalineh u provinciji Kermanšah moglo bi, prema ocjenama stručnjaka, da potvrdi da je to područje u bronzanom dobu bilo značajan trgovački centar.

Kako je objavljeno u stručnom časopisu "Antikviti", Hosravi je evidentirala više od 7.000 otisaka pečata, više od 200 glinenih figurina, glinene pločice i dva cilindrična zatvarača sa lokaliteta Tapeh Tjalineh, prenosi njemački "Špigel".

"Ovo je najveća poznata kolekcija administrativnih artefakata iz kasne praistorije antičkog svijeta", rekla je Hosravi.

Hosravi, sa Univerziteta Kurdistan u Sanandadžu, ocijenila je da otkriće potvrđuje da je Tapeh Tjalineh u bronzanom dobu bio važno trgovačko središte.

Kao i na drugim mjestima, razvijena je rana birokratija radi evidencije trgovine i skladištenja robe.

Pečati su korišćeni za zatvaranje dovratnika skladišnih prostorija, vreća, ćupova i potvrda o prijemu robe.

Iako analize još nisu završene, pretpostavlja se da su služili za transport, skladištenje i razmjenu ulja, vina i piva.

Slični nalazi iz ranijih perioda poznati su iz drugih dijelova Bliskog istoka, ali ne u ovako velikom obimu, niti sa visoravni na sjeverozapadu Irana, prenio je Tanjug.

Prvi otisci pečata otkriveni su 1998. godine, kada je jedan mještanin neovlašćeno uklanjao zemlju sa lokaliteta.

