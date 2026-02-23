logo
Zvijezda "Dosijea X" zablistala u haljini srpske dizajnerke: Glumica oduševila izgledom na dodjeli BAFTA nagrada

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Džilijen Anderson nosila je haljinu srpske dizajnerke Roksande Ilinčić.

Džilijen Anderson u haljini srpske dizajnerke Roksande Ilinčić Izvor: Profimedia/Lounis Tiar / Avalon

Džilijen Anderson zablistala je na dodjeli BAFTA Awards u Londonu, gdje se pojavila u kreaciji srpske dizajnerke Roksanda Ilinčić.

Glumica, koju je svjetska publika zavoljela kao Skali u kultnoj seriji "The X-Files", na crvenom tepihu je nosila dugu haljinu upečatljivog dezena u ljubičastim tonovima. Elegantna silueta i prepoznatljiv dizajn još jednom su potvrdili zbog čega su Roksandine kreacije rado viđene na velikim svjetskim događajima.

Izvor: Profimedia/Lounis Tiar / Avalon

Srpska dizajnerka poznata je po luksuznim modelima svedenog kroja, čistih linija i geometrijskih formi, izrađenim od vrhunskih materijala. Riječ je o visokoj modi, pa su njene haljine dostupne samo odabranima.

Među damama koje su nosile njene kreacije nalaze se Kejt Midlton, Mišel Obama, kao i Melanija Tramp.

Roksanda je posebno cijenjena u britanskim visokim krugovima, ali njene modele povremeno biraju i poznate glumice i pjevačice širom svijeta. U Srbiji je vijerna njenim kreacijama Danica Karađorđević, kojoj je upravo Roksanda dizajnirala vjenčanicu za vjenčanje sa Filip Karađorđević.

Pogledajte fotografije Džilijen Anderson:

(Mondo.rs)

