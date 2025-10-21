Glumica zablistala na Nedjelji mode: Bijelo odijelo i nakit na golo tijelo

Šarliz Teron pojavila se na Nedjelji mode u zavodljivom izdanju, a na mrežama su se zaređali komentari da "pokazuje bivšem šta je izgubio".

Izvor: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Slavna glumica Šarliz Teron ne prestaje da šokira u posljednje vrijeme. Iako se godinama unazad nije toliko pojavljivala na javnim događajima, stvari su se promijenile nakon raskida sa Balkancem Aleksom.

Šarliz sada možemo vidjeti sve češće na crvenom tepihu, a redovan je gost i na Nedjeljama mode.

Upravo je njeno posljednje izdanje sa modnog događaja odjeknulo na mrežama. Teron je oduzimala dah u elegantnom oversized bijelom odelu, dok je umjesto majice, preko grudi nosila efektan, masivan nakit.

Šarliz Teron na Nedelji mode u zavodljivom izdanju

Izvor: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Mnogi su komentarisali da glumica nikada bolje nije izgledala, a promjena imidža bacila je novo svjetlo na slavnu ljepoticu koja se dodatno podmladila u posljednje vrijeme.

Inače, samo nekoliko dana ranije, Šarliz je na Nedjelju mode došla bez brusa, raskopčane jakne, a njen "look" šokirao je prisutne s obzirom da je u ovako provokativnom izdanju nismo skoro vidjeli.

Od kako su se fotografije i snimci našli na mrežama, mnogi su požurili da komentarišu da "pokazuje svim bivšima šta su izgubili", naročito posljednjem partneru sa kojim je navodno bila u ozbiljnoj vezi, a koji ju je, kako pišu strani mediji "vukao za nos".

Pogledajte kako Šarliz izgleda nakon raskida:

Ko je bivši sa Balkana sa kojim je bila Šarliz?

Iako slavna Oskarovka svoj ljubavni život krije od javnosti, poznato je da njena posljednja duga veza bila sa momkom sa Balkana, Aleksom Dimitrijevićem.

On je inače rodom iz Hrvatske, i završio je sociologiju na univerzitetu Santa Barbara, a danas je marketing mag.

so adorable! charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california.pic.twitter.com/PqYiSQ6VdQ — Charlize Theron Daily (@dailytheron)May 16, 2023

Sa njim je upoznala i djecu, no, iako se činilo da im u odnosu cvjetaju ruže, došlo je do raskida, a glumica je potom priznala i da traži dečka na aplikacijama za upoznavanje.

Nije poznato zašto je par raskinuo, a u Holivudu kruže različite priče, no, pravu istinu znaju samo Aleksa i Šarliz.