Šarliz Teron o seksu s mlađim momkom i vezama za jednu noć: Nemojte da udovoljavate!

Šarliz Teron otkrila je sve o iskustvu sa daleko mlađim ljubavnikom.

Glumica Šarliz Teron (49) nedavno je govorila o svom seksualnom životu i o avanturi za jednu noć koju je imala s mlađim muškarcem. Teron je gostovala u podkastu Call Her Daddy i voditeljki Aleks Kuper otkrila da će joj ta noć dugo ostati u sjećanju.

"Imala sam možda tri avanture za jednu noć u cijelom životu, ali nedavno sam imala seks sa 26-godišnjakom. Bilo je je***o nevkerovatno, a to nikada proke nisam uradila. Pomislila sam: ‘Oh, ovo je sjajno‘", ispričala je.

Šarliz je rekla i da je u posljednjoj deceniji stekla novo samopouzdanje kada je riječ o seksu, ali i dalje vjeruje da je "posljednja osoba" kojoj bi trebalo da se obratite za seksualne savjete.

"Žene koje djeluju samouvjereno i otvoreno, u krevetu su obično one koje žele da udovolje muškarcima", rekla je, pa dodala:

"Nije li to čudno? Mi bi trebalo da budemo te koje kažu: ‘J*** se, ja ću doživjeti orgazam.‘ Moj savjet je ovaj: Nemojte to raditi. Iz dva razloga — doživjećete bolje orgazme, i vašem muškarcu će se to dopasti", dodala je.

Poznata glumica u posljednje vrijeme ne ide na sastanke, jer je ispunjena ljubavlju koju dobija od svojih dviju ćerki — Džekson i August. "To je nešto što ne shvatiš u potpunosti dok ne dobiješ djecu. Ne kažem da to zamjenjuje jednu ljubav drugom, ali to je toliko ogromna ljubav da mi ne nedostaje drugačija ljubav. Možda mi nedostaje seks, ali mi ne nedostaje veza", naglasila je.

Raskinula sa Hrvatom

Inače, Šarliz je prije nekoliko meseci raskinula vezu sa marketing magom Aleksom Dimitrijevićem koji je rodom sa Balkana, tačnije, iz Hrvatske. Par je uplovio u odnos u maju 2023, ali su ipak stavili tačku na odnos:

so adorable! charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california.pic.twitter.com/PqYiSQ6VdQ — Charlize Theron Daily (@dailytheron)May 16, 2023

Teron je imala više poznatih partnera, od 2013. do 2015. bila je u vezi sa Oskarovcem Šonom Penom, zabavljala se sa glumcem Krejgom Birkom, pjevačem grupe Third Eye Blind Stivenom Dženkinsom, glumcem Stjuartom Tausendom i modelom Gabrijelom Obrijem.

Bonus video:

