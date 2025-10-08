logo
Rudar izveo ekipu bez ijednog Španca, pa izborio plasman u četvrtfinale Kupa RS!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Prijedorčani savladali Guber i izborili plasman u četvrtfinale kupa RS.

FK Rudar Prijedor Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Fudbaleri Rudara iz Prijedora plasirali su se u četvrtfinale Kupa Republike Srpske pošto su u srijedu u Srebrenici savladali Guber rezultatom 4:2.

Trener Rudara Perica Ognjenović ovog puta izveo je ekipu bez ijednog španskog, a njegovi izabranici opravdali su povjerenje i upisali rutinsku pobjedu protiv drugoligaša.

Poslije samo deset minuta igre Rudar je vodio 2:0 golovima Demetrea Gvasalije i Kenana Lamadžeme, ali je Guber uspio da vrati egal do kraja prvog poluvremena. Aljo Smajilović je smanjio na 2:1, a u posljednjim trenucima prvog dijela Edhem Ferhatović poravnao je na 2:2.

Meč je riješen sredinom nastavka, i to u razmaku od pet minuta. Mihajlo Savanović u 73. Minutu donio je novo vođstvo prijdorčanima, a za konačnih 4:2 pobrinuo se Milorad Bilbija.

