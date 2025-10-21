Vlado Jagodić "prijeti" Borcu: Kozara u Kupu RS domaćin braniocu trofeja

Utakmice četvrtfinala na programu su u srijedu, 5. novembra od 13 časova.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

U prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske danas su izvučeni parovi četvrtfinala Кupa "dr Milan Jelić". Izvlačenje je bilo poludirigovano, po Propozicijama domaćini su ekipe iz nižeg ranga takmičenja ili ako se sastanu timovi iz istog ranga prednost domaćeg terena ima trenutno slabije plasirana ekipa na prvenstvenoj tabeli.

U najzanimljivijem meču Kozara, koju predvodi nekadašnji trener "crveno-plavih" Vlado Jagodić, ugostiće branioca trofeja Borac.

Voljom žrijeba u ovoj fazi masovnijeg takmičenja sastaće se:

TESLIĆ: Proleter – Sloga (Doboj),

GRADIŠКA: Кozara – Borac (Banjaluka),

LAКTAŠI: Laktaši – Radnik (Bijeljina),

LOPARE: Majevica – Rudar Prijedor.

Utakmice četvrtfinala na programu su u srijedu, 5. novembra od 13 časova. Igra se samo jedan meč, a ukoliko poslije 90 minuta igre ne bude pobjednika odmah se izvode jedanaesterci.

Susreti polufinala i finala na programu su na proljeće.