Loš fudbal na otvaranju 14. kola Premijer lige BiH.
Sloga i Široki Brijeg pred malobrojnom publikom na dobojskim "Lukama" odigrali su poprilično loš meč, na kojem nisu viđeni pogoci.
Više prilika u premijernom meču 14. kola Premijer lige BiH imali su domaći, ali one su ostale neiskorišćene, pa su Širokobriježani odnijeli bod kući.
SLOGA - ŠIROKI BRIJEG 0:0
U 22. minutu sjajno je Toni Jović šutirao iz slobodnog udarca, u golmanov ugao, ali ispriječila se stativa i ostalo je 0:0. Bila je to najbolja prilika na ovom meču.
Mogla je Sloga do vođstva u finišu prvog dijela igre. U 38. minutu mladi "novopečeni" mladi reprezentativac BiH Ognjen Šešlak je zatresao mrežu Širokobriježana, ali je bio u ofsajdu, pa gol nije priznat.
Malobrojna publika na "Lukama" nije vidjela ništa: "Nula" Sloge i Širokog Brijega
Veliku priliku Dobojlije su imale i početkom drugog poluvremena kada je Nikola Mandić, umjesto da šutira, proigrao Borisa Vargu, a ovaj upropastio dobru šansu za vođstvo.
Konačno su i Širokobriježani zaprijetili u 61. minutu. Izigrana je odbrana Sloge, ali šut Marina Ćalušića sjajno brani Filip Erić i po ko zna koji put ove sezone spašava svoj tim.
Pokušao je i Benjamin Tatar pred sami kraj susreta, ali lopta nije htjela u gol danas.
Stoti meč Milanovića
Milan Milanović odigrao je 100. meč u dresu Sloge, a na poklon je od gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića dobio uramljeni dres.
PREMIJER LIGA BIH - 14. KOLO:
Subota:
Sloga - Široki Brijeg 0:0
Sarajevo - Borac (18.30)
Nedjelja:
Rudar Prijedor - Posušje (13.00)
Zrinjski - Željezničar (15.15)
Velež - Radnik (17.30)
