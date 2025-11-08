Malobrojna publika na "Lukama" nije vidjela ništa: "Nula" Sloge i Širokog Brijega

Loš fudbal na otvaranju 14. kola Premijer lige BiH.

Izvor: Promo/FK Sloga Doboj

Sloga i Široki Brijeg pred malobrojnom publikom na dobojskim "Lukama" odigrali su poprilično loš meč, na kojem nisu viđeni pogoci.

Više prilika u premijernom meču 14. kola Premijer lige BiH imali su domaći, ali one su ostale neiskorišćene, pa su Širokobriježani odnijeli bod kući.

SLOGA - ŠIROKI BRIJEG 0:0

U 22. minutu sjajno je Toni Jović šutirao iz slobodnog udarca, u golmanov ugao, ali ispriječila se stativa i ostalo je 0:0. Bila je to najbolja prilika na ovom meču.

Mogla je Sloga do vođstva u finišu prvog dijela igre. U 38. minutu mladi "novopečeni" mladi reprezentativac BiH Ognjen Šešlak je zatresao mrežu Širokobriježana, ali je bio u ofsajdu, pa gol nije priznat.

Veliku priliku Dobojlije su imale i početkom drugog poluvremena kada je Nikola Mandić, umjesto da šutira, proigrao Borisa Vargu, a ovaj upropastio dobru šansu za vođstvo.

Konačno su i Širokobriježani zaprijetili u 61. minutu. Izigrana je odbrana Sloge, ali šut Marina Ćalušića sjajno brani Filip Erić i po ko zna koji put ove sezone spašava svoj tim.

Pokušao je i Benjamin Tatar pred sami kraj susreta, ali lopta nije htjela u gol danas.

Stoti meč Milanovića

Milan Milanović odigrao je 100. meč u dresu Sloge, a na poklon je od gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića dobio uramljeni dres.

PREMIJER LIGA BIH - 14. KOLO:

Subota:

Sloga - Široki Brijeg 0:0

Sarajevo - Borac (18.30)

Nedjelja:

Rudar Prijedor - Posušje (13.00)

Zrinjski - Željezničar (15.15)

Velež - Radnik (17.30)



