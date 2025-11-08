logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Malobrojna publika na "Lukama" nije vidjela ništa: "Nula" Sloge i Širokog Brijega

Malobrojna publika na "Lukama" nije vidjela ništa: "Nula" Sloge i Širokog Brijega

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Loš fudbal na otvaranju 14. kola Premijer lige BiH.

Sloga - Široki Brijeg Izvor: Promo/FK Sloga Doboj

Sloga i Široki Brijeg pred malobrojnom publikom na dobojskim "Lukama" odigrali su poprilično loš meč, na kojem nisu viđeni pogoci.

Više prilika u premijernom meču 14. kola Premijer lige BiH imali su domaći, ali one su ostale neiskorišćene, pa su Širokobriježani odnijeli bod kući.

SLOGA - ŠIROKI BRIJEG 0:0

U 22. minutu sjajno je Toni Jović šutirao iz slobodnog udarca, u golmanov ugao, ali ispriječila se stativa i ostalo je 0:0. Bila je to najbolja prilika na ovom meču.

Mogla je Sloga do vođstva u finišu prvog dijela igre. U 38. minutu mladi "novopečeni" mladi reprezentativac BiH Ognjen Šešlak je zatresao mrežu Širokobriježana, ali je bio u ofsajdu, pa gol nije priznat.

Veliku priliku Dobojlije su imale i početkom drugog poluvremena kada je Nikola Mandić, umjesto da šutira, proigrao Borisa Vargu, a ovaj upropastio dobru šansu za vođstvo.

Konačno su i Širokobriježani zaprijetili u 61. minutu. Izigrana je odbrana Sloge, ali šut Marina Ćalušića sjajno brani Filip Erić i po ko zna koji put ove sezone spašava svoj tim.

Pokušao je i Benjamin Tatar pred sami kraj susreta, ali lopta nije htjela u gol danas.

Stoti meč Milanovića

Milan Milanović odigrao je 100. meč u dresu Sloge, a na poklon je od gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića dobio uramljeni dres.

PREMIJER LIGA BIH - 14. KOLO:

Subota:

Sloga - Široki Brijeg 0:0

Sarajevo - Borac (18.30)

Nedjelja:

Rudar Prijedor - Posušje (13.00)
Zrinjski - Željezničar (15.15)
Velež - Radnik (17.30)



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga BiH FK Sloga Doboj NK Široki Brijeg

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC