Premijerligaške poslastice za vikend: Borac na "Koševu", šampion dočekuje Želju

Premijerligaške poslastice za vikend: Borac na "Koševu", šampion dočekuje Želju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Vikend pred nama donosi mečeve 14. kola Premijer lige BiH.

Stadion Asim Ferhatović Hase, Koševo Izvor: Promo/FK Sarajevo

Ovog vikenda biće odigrano svih pet mečeva 14. kola Premijer lige BiH, i to u pet različitih termina.

Dva meča biće odigrana danas, a preostala tri sutra. Kolo će od 13.30 na dobojskim "Lukama" otvoriti Sloga i Široki Brijeg, nakon čega od 18.30 slijedi veliki derbi na "Koševu" - Sarajevo će biti domaćin Borcu.

"Svaki derbi, pa tako i ovaj, je uvijek neka posebna priča i derbi uvijek nosi sa sobom određene emocije, određeni pritisak, tako da uvijek u tim utakmicama većinom se dešava da neki detalji ili momenti odlučuju utakmicu. Što se nas tiče, mi naravno idemo da odigramo jednu dobru utakmicu s jednim kvalitetnim pristupom. Prije svega, ono što moramo raditi to je da smanjimo ove stvari koje sam sad pričao, te greške koje mogu okrenuti utakmicu u jednom ili drugom pravcu, tako da će nam trebati dobra koncentracija tokom čitave utakmice", rekao je u najavi susreta trener Banjalučana Vinko Marinović, koji je imao mnogo problema sa igračkim kadrom u pripremi dvoboja sa Sarajevom.

Pogledajte detalje sa utakmice odigrane u avgustu, na kojoj je Borac deklasirao Sarajevo čak 5:1:

Njegov kolega sa klupe Sarajeva Mario Cvitanović je "naoštren". Pohvalio je Borac, ali istovremeno poručio da vjeruje u svoj tim i uspjeh u ovom meču.

"Ovo je najneugodniji protivnik do sada, da ne kažem najozbiljniji, da me krivo ne shvatite. Zrela ekipa, koja zna šta hoće, zna igrati na rezultat i tako se za njih pripremamo. Sigurno nas čeka zahtjevna utakmica, ali vjerujemo u nas i naš rad", poručio je Cvitanović.

Od tri meča koji su na programu u nedjelju izdvajamo duel Zrinjskog i Željezničara. Šampion BiH, nakon debakla u Evropi, pokušaće da se pred domaćom publikom koliko-toliko iskupi u duelu sa Sarajlijama.

PREMIJER LIGA BIH - 14. KOLO:

Subota:

  • Sloga - Široki Brijeg (13.30)
  • Sarajevo - Borac (18.30)

Nedjelja:

  • Rudar Prijedor - Posušje (13.00)
  • Zrinjski - Željezničar (15.15)
  • Velež - Radnik (17.30)



