Sloga dočekuje Široki Brijeg – Maksimović se nada prekidu serije loših rezultata

Marko Maksimović najavio je utakmica Sloge i Širokog Brijega.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge nalaze se u rezultatskoj krizi koja traje već neko vrijeme. Posljednju prventvenu pobjedu Sloga je upisala još 21. septembra, kada je savladala Posušje, a od tada pet prvenstvenih utakmica nisu osjetili slast pobjede.

Kao šlag na tortu, došla je eliminacija u Kupu "Dr Milan Jelić" u Tesliću od Proletera.

Pred izabranicima Marka Maksimovića je novi težak zadatak s obzirom da će ovog vikenda na stadionu Luke gostovati ekipa Širokog Brijega.

Šef stručnog štaba tima iz Doboja nada se kako njegov tim može prekinuti negativan niz upravo sutra.

„Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog tima. To je ekipa koja je pokazala veliki kvalitet protiv Zrinjskog, gdje su do isključenja možda bili i bolji. Poslije serije teških gostovanja, dolazi nam još jedan težak protivnik, ali igramo na domaćem terenu. Momci će biti spremni da dođemo do tri boda i da prekinemo seriju loših rezultata. Što se tiče igre to je bilo kvalitetno, dvije utakmice smo izgubili u posljednjim sekundama i nadam se da će nam se to vratiti već sutra“, rekao je Maksimović u najavi ovog susreta.

Meč između Doboja i Širokog Brijega igra se sutra od 13.30 časova.