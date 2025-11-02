Maksimović ponosan na ekipu: Nikom nismo dali ni metra, Borac srećno i zasluženo pobijedio!

"Čestitam i jednoj i drugoj ekipi, mislim da je bila prava muška utakmica i Borac je na kraju srećno i zasluženo pobijedio", rekao je trener Sloge Marko Maksimović.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga upisala je četvrti poraz u nizu, ponovo je poklekla u posljednjim trenucima, ovog puta Haris Berbić donio je pobjedu Borcu u 96. minutu utakmice u Banjaluci.

Trener Marko Maksimović ne može da bude zadovoljan rezultatom, pa ni činjenicom da je njegova ekipa ponovo poražena u posljednjim trenucima meča, ali je istakao da je Sloga odigrala hrabro protiv svih ekipa iz vrha tabele i da vjeruje da će uz ovakvu igru doći i do rezultata u narednim utakmicama.

"Da li je to sreća ili nedostatak nečega... i na Koševu smo primili u posljednjim sekundama. Mislim da su momci odigrali jednu fantastičnu utakmicu, jako dobru. Apsolutno nemaju sebi šta da zamjere, igrali smo protiv kvalitetnog protivnika, mislim da je publika mogla da uživa. Ostaje žal, treba momke dići poslije ovoga", rekao je Maksimović poslije utakmice, a onda dodao:

"Igrali smo protiv Zrinjskog, Sarajeva, Borca, nikom nismo metra dali. Borili smo se sa ekipama koje su objektivno bolje od nas, nismo uzimali bodove, ali sam siguran ako nastavimo ovako da igramo i da se trudimo nećemo imati problema u nekim narednim utakmicma. Da bi se pobjeđivale ovakve utakmice treba još malo samopouzdanja , još malo energije i vjere, ali to će doći kroz rad. Čestitam i jednoj i drugoj ekipi, mislim da je bila prava muška utakmica i Borac je na kraju srećno i zasluženo pobijedio. Red je da im čestitamo, želim im mnogo sreće u nastavku".

Sloga će u narednom prvenstvenom meču igrati protiv Širokog Brijega.

"Imamo i Kup Republike Srpske u međuvremenu. Moramo da se dignemo i maksimalno pripremimo, Široki je jako opasan, ali ima još vremena. Prvo trebamo večeras da se smirimo, ipak je ovo jako težak poraz", zaključio je Maksimović.