Marinović iskren poslije pobjede u 96. minutu: Čestitam momcima, vjerovali su do kraja, pogledala nas je i sreća!

"Kada se sve sabere, možda smo taj gol i zaslužili", rekao je trener Borca poslije preokreta i pobjede nad Slogom golom u posljednjoj sekundi utakmice.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Prava drama viđena je u nedjelju uveče na Gradskom stadionu u Banjaluci, gdje je dobojska Sloga mučila Borac sve do 96. minuta.

Povele su Dobojlije poslije asistencije Ognjena Šešlaka i pogotka bivšeg borčevca Tonija Jovića, Luka Juričić je izjednačio iz penala u 32. minutu, a onda se čekao novi gol sve do šestog minuta sudijske nadoknade.

Bukvalno u posljednjoj sekundi meča mladi štoper Haris Berbića u velikoj gužvi šutirao je i pogodio za pobjedu Borca i ostanak na vrhu tabele sa bodom prednosti nad Zrinjskim.

Crveno-plavi su tako ujedno prekinuli crnu seriju nakon poraza od Zrinjskog u prvenstvu, a onda i eliminacije od Kruševa u Kupu BIH.

"Nakon dva poraza danas smo imali jako tešku utakmicu. Naš ulazak u utkamicu nije bio dobar, s druge strane Sloga je vrlo lako dolazila do naših 16 metara. Osvajali su te lopte i iz takve situacije su došli do gola. U nastavku smo bili malo bolji, napravili pritisak, imali smo dvije, tri šanse koje nismo iskoristili. Ostali smo sa igračem manje, ali moram da čestitam momcima jer su vjerovali do kraja, dali smo gol u zadnjoj sekundi, sigurno da nas je tu i sreća pogledala. Kad se sve sabere na osnovu onih šansi koje smo imali, možda smo taj gol i zaslužili“, rekao je trener Borca Vinko Marinović.

Njegova ekipa je sa 33 postignuta gola najefikasnija u Premijer ligi BIH, ali se na prethodna dva, pa i na današnjem meču protiv Sloge mučila sa realizacijom.

"Nije lako. Opet stvaramo šanse, ali nismo toliko efikasni kao što smo bili. U fudbalu je teško to održati. Ali svaka utakmica je teška, nije lako uvijek biti efikasan. Na nama je da se spremimo za naredne mečeve“, bio je komentar trenera crveno-plavih.

Uz nekoliko povrijeđenih igrača on naće moći da računa u narednom kolu protiv Sarajeva ni na Sebastijana Ereru koji je zaradio crveni karton u posljednjim minutama utakmice protiv Sloge.

"Ostali smo bez krila, nemamo krilnih igrača, skoro svi su povrijeđeni. Tražimo neka rješenja, ali to je fudbal, nadam se da će se neki igrači uspjeti da se oporave", rekao je Marinović.