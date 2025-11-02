logo
Borac protiv Sloge liječi rane iz Kupa BiH i vraća se na prvo mjesto?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

U nedjelju su na rasporedu tri utakmice 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

FK Borac FK Sloga Doboj 13. kolo PL BiH Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac je u nokdaunu poslije šokantnog ispadanja iz Kupa Bosne i Hercegovine od trećeligaša Kreševa zbog čega su igrači i stručni štab zaradili kazne, što je potvrdio predsjednik Zvjezdan Misimović.

"Igrači su, bez pogovora, prihvatili određene sankcije za svoje loše izdanje, ali su isto tako riješeni da se iskupe navijačima za ovaj težak poraz", naglasio je prvi čovjek Borca.

Da loše vijesti nikad ne dolaze same, nadovezao se i gubitak prvog mjesta, koji je preuzeo mostarski Zrinjski pobjedom u hercegovačkom derbiju u Širokom Brijegu (1:2), pa će crveno-plavi imati imperativ osvajanja sva tri boda večeras protiv dobojske Sloge (20.00) kako bi se vratili na lidersku poziciju na tabeli.

Interesantno će biti i na "Grbavici", gdje će Željezničar od 17.30 časova ugostiti mostarski Velež, posebno zbog prethodnog duela u Vrapčićima kada je došlo do incidenata čiji su epilog bili crveni kartoni igrača Želje Marina Karamarka i trenera Admira Adžema.

A sve je zakuvao fudbaler "rođenih" Edo Vehabović, koji se blago rečeno ponio nesportski prema gostima iz Sarajeva.

U ranijem terminu (15.15), Posušje će dočekati Sarajevo na stadionu "Mokri dolac" i pokušati da zaustavi mini-seriju pobjeda "bordo" tima, koji je u prethodne dvije utakmice savladao Slogu u prvenstvu i Radnik iz Hadžića u Kupu BiH.

Hercegovački tim će takođe pred svojim navijačima tražiti iskupljenje zbog eliminacije u Kupu BiH od zeničkog Čelika (1:0).



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

