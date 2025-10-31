"Osvajanje tri boda je imperativ!" Borac dočekuje Slogu, cilj je jasan!

Strateg banjalučkog tima najavio je duel sa Slogom Meridian (nedjelja, 20.00), ali se i osvrnuo na šokantno ispadanje iz Kupa BiH.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Poslije šokantne eliminacije iz Kupa BiH, fudbaleri Borca nemaju mnogo vremena za pripremu narednog susreta.

Već u nedjelju ih očekuju premijerligaške obaveze, u vidu domaćeg duela sa Slogom Meridian (20.00), koju su u prvom krugu prvenstva, na stadionu "Luke" u Doboju, porazili minimalnim rezultatom (0:1), zahvaljujući pogotku Damira Hrelje.

"U odnosu na tu utakmicu, Sloga je promijenila način igre, a došao je i novi trener. Radi se o ekipi koja je protiv Zrinjskog odigrala dosta dobro, a još je bolju utakmicu odigrala protiv Sarajeva, gdje su faktički u posljednjim sekundama primili gol. Imaju drugačiji stil igre u odnosu na taj prvi susret, ali bez obzira na sve, znamo šta nas čeka i s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, imperativ je osvajanje tri boda", rekao je pred meč sa Dobojlijama trener Borca Vinko Marinović, koji na ovom susretu ne može da računa na Karolinu, Terzića i Čavića iz zdravstvenih razloga te Saničanina, koji zbog tri žuta kartona nema pravo nastupa u ovoj utakmici.

Strateg banjalučkog tima osvrnuo se, prilikom obraćanja medijima, na kup-poraz, koji je vrlo neprijatno iznenadio navijače, ali i odjeknuo u bh. javnosti.

"Za nas sigurno jako bolan poraz. Mi smo odigrali utakmicu sa Zrinjskim u ponedjeljak, pa smo igrali sa Kruševom, uz igrače koji nisu igrali u tom meču protiv Zrinjskog. Imali smo čak i vođstvo od 2:0, ali desile su se neke stvari koje su dešavale i u toj prvoj utakmici protiv Zrinjskog. Napravili smo situacije gdje smo dozvolili protivniku da izjednači i mislim da smo, bez obzira na sve, morali da pobijedimo u toj utakmici. Ostalo nam je sad prvenstvo i borba na tom jednom frontu, i znamo svi da nam je cilj titula."

Nedavno se na treninzima crveno-plavih pojavio i štoper Gilermo Sireveld, koji je odsustvovao nekoliko mjeseci zbog bolesti.

"Otkako sam ja došao, prije više od tri mjeseca, tek je prije nekoliko dana ušao u trening. Bio je bolestan, imao je takvu vrstu bolesti koja je zahtijevala vrijeme i oporavak. Prije nekoliko dana se uključio u rad, ali prije toga mora da napravi još neke stvari koje se tiču uvođenja u trening, da može da radi sa loptom. Dosta dugo je bio van rada, organizam je bio iscrpljen u toj bolesti i sad ide korak po korak. Uglavnom, najbitnije je da je počeo da trenira i za sada je sve u redu, ali svakako da doktori svakodnevno prate situaciju i od njih zavisi kada ću na njega moći da računam", rekao je Marinović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)