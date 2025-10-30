"Izvrnuo Borac naopačke, a tek mu je 18 godina: Cijena milion evra"

Junak pobjede trećeligaša Kruševa nad banjalučkim Borcem u šesnaestini finala Kupa Bosne i Hercegovine je osamnaestogodišnji Ivan Zelenika.

Izvor: Facebook/HNK Kruševo

Senzacionalnu pobjedu Kruševa nad Borcem iz Banjaluke poslije boljeg izvođenja penala omogućio je izjednačujući gol Ivana Zelenike u 62. minutu.

Taj izjednačujući pogodak, ali i asistencija Ivanu Ragužu, omogućili su trećeligašu da ostane neporažen, a onda su crveno-plavi promašili sva četiri udarca sa "bijele tačke" i Kruševo je prošlo u narednu rundi najmasovnijeg takmičenja BiH.

"Godina 18...Izvrne Borac naopačke. Asistent, strijelac, pretrčanih cca 16 km. Cijena 1.000.000 eura. Dame i gospodo - Ivan Zelenika",navedeno je na Fejsbuk stranici Kruševa, čiji su fudbaleri "uzimali slobodan dan na poslu kako bi igrali protiv vodećeg tima Premijer lige BiH".

S druge strane, u banjalučkom klubu se nisu oglašavali nakon šokantne eliminacije, a na društvenim mrežama su postavili samo "stori" sa rezultatom protiv Kruševa.

(MONDO)