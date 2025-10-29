Zrinjski preko Romanije do osmine finala Kupa BiH: Prvoligaš Republike Srpske poklekao u drugom poluvremenu

Zrinjski je na Palama izborio plasman među 16 najboljih timova u kup-takmičenju.

Fudbaleri Zrinjskog su se, prema očekivanju, plasirali u osminu finala Kupa BiH.

Mostarski premijerligaš gostovao je paljanskoj Romaniji i na stadionu "Vlajko Petrović" trijumfovao (0:2) zahvaljujući pogocima u drugom poluvremenu.

Nakon što su mreže mirovale u prvom dijelu, izabranici Igora Štimca stigli su do vođstva u prvom minutu nastavka. Pogriješila je defanzivna linija Romanije u dodavanju prema svom golmanu, a sve je dobro pratio Toni Majić, zaobišao domaćeg čuvara mreže i lako poentirao.

Deset minuta je bilo potrebno gostima da uvećaju prednost i postave konačan rezultat. Izveden je korner sa desne strane, a Vitali Damašćan je bio najviši u skoku pred domaćim golom.

U 14.00 časova su počele utakmice Grude – Sloga Meridian, Kruševo – Borac, Slatina (Bašigovci) – Slavija, Stupčanica – Leotar i Tekstilac – Napredak.

Čelik i Posušje se sastaju od 18.00 časova, dok će meč između tuzlanske Slobode i Željezničara početi u 20.30 časova.

Crni vrh i Radnik igraće 12. novembra, a tokom jučerašnjeg dana plasman u osminu finala obezbijedili su Rudar Prijedor, Široki Brijeg, Laktaši, Velež, Sarajevo i GOŠK.

