KUP BIH: Šestica Rudara u Banjaluci, rezervista spasio Široki protiv drugoligaša!

Rudar napunio mrežu BSK-a u Banjaluci, Široki Brijeg preokretom do osmine finala BIH.
Fudbaleri prijedorskog Rudara koji u Pemijer ligi BIH već osam utakmica ne znaju za trijumf sav bijes iz prvenstva iskalili su na BSK-u u Kupu BIH.
Ekipa Perice Ognjenovića pregazila je “romantičare sa Čaira” savladavši ih u Banjaluci rezultatom 6:0 i tako se plasirala u osminu finala.
Loš dan za BSK počeo je kada je Mihajlo Živković postigao autogol, a nastavio se pogocima Gutijereza i Savanovića do kraja prvog poluvremena. Isti odnos snaga viđen je i u nastavku, na 4:0 povisio je Kocić, a za “petardu” se svojim drugim pogotkom pobrinuo Savanović. Konačnih 6:0 postavio je Misimović, ali tek nakon što mu je Stupar odbranio jedanaesterac.
BSK: Stupar, Mutebi, Radić, Živković, Kerezović, Erić, Ristić, Baštić, Jević, Gavrić, Runić.
RUDAR: Žunić, Đekić, Pekija, Mohedano, Savanović, Puentes, Amoa, Gutijerez, Ronkal, Keranović, Misimović
Široki Brijeg uspio je da plasman u osminu finala izbori tek poslije preokreta, pošto je federalni drugoligaš Gradina vodila na poluvremenu 1:0.
Do senzacije nije ipak došlo, a za to se pobrinuo rezervista Širokobriježana Jelavić koji je odmah po ulasku na teren izjednačio na 1:1 i pokrenuo svoju ekipu koja je na kraju slavila 4:1.
Raspored utakmica šesnaestine finala Kupa BiH:
Utorak, 28. oktobar
Radnik Hadžići – Sarajevo 0:3 (0:2)
Majevica Lopare – Velež 0:1 (0:0)
BSK Banja Luka – Rudar Prijedor 0:6 (0:3)
OFK Gradina – Široki Brijeg 1:4 (1:0)
Laktaši – Zvijezda 09 3:1 (1:1)
GOŠK – Tuzla siti (18.00)
Srijeda, 29. oktobar
Romanija – Zrinjski (13.00)
HNK Grude – Sloga Doboj (14.00)
HNK Kruševo – Borac (14.00)
Tekstilac – Napredak (14.00)
Famos Hrasnica – Jedinstvo (14.00)
Slatina – Slavija (14.00)
Stupčanica – Leotar (14.00)
Čelik – Posušje (18.00)
Sloboda – Željezničar (20.15)
Srijeda, 12. novembar
Crni Vrh – Radnik Bijeljina (13.00)