KUP BIH: Šestica Rudara u Banjaluci, rezervista spasio Široki protiv drugoligaša!

Rudar napunio mrežu BSK-a u Banjaluci, Široki Brijeg preokretom do osmine finala BIH.

Izvor: FK Rudar Prijedor

Fudbaleri prijedorskog Rudara koji u Pemijer ligi BIH već osam utakmica ne znaju za trijumf sav bijes iz prvenstva iskalili su na BSK-u u Kupu BIH.

Ekipa Perice Ognjenovića pregazila je “romantičare sa Čaira” savladavši ih u Banjaluci rezultatom 6:0 i tako se plasirala u osminu finala.

Loš dan za BSK počeo je kada je Mihajlo Živković postigao autogol, a nastavio se pogocima Gutijereza i Savanovića do kraja prvog poluvremena. Isti odnos snaga viđen je i u nastavku, na 4:0 povisio je Kocić, a za “petardu” se svojim drugim pogotkom pobrinuo Savanović. Konačnih 6:0 postavio je Misimović, ali tek nakon što mu je Stupar odbranio jedanaesterac.

BSK: Stupar, Mutebi, Radić, Živković, Kerezović, Erić, Ristić, Baštić, Jević, Gavrić, Runić.

RUDAR: Žunić, Đekić, Pekija, Mohedano, Savanović, Puentes, Amoa, Gutijerez, Ronkal, Keranović, Misimović

Široki Brijeg uspio je da plasman u osminu finala izbori tek poslije preokreta, pošto je federalni drugoligaš Gradina vodila na poluvremenu 1:0.

Do senzacije nije ipak došlo, a za to se pobrinuo rezervista Širokobriježana Jelavić koji je odmah po ulasku na teren izjednačio na 1:1 i pokrenuo svoju ekipu koja je na kraju slavila 4:1.

Raspored utakmica šesnaestine finala Kupa BiH:

Utorak, 28. oktobar

Radnik Hadžići – Sarajevo 0:3 (0:2)

Majevica Lopare – Velež 0:1 (0:0)

BSK Banja Luka – Rudar Prijedor 0:6 (0:3)

OFK Gradina – Široki Brijeg 1:4 (1:0)

Laktaši – Zvijezda 09 3:1 (1:1)

GOŠK – Tuzla siti (18.00)

Srijeda, 29. oktobar

Romanija – Zrinjski (13.00)

HNK Grude – Sloga Doboj (14.00)

HNK Kruševo – Borac (14.00)

Tekstilac – Napredak (14.00)

Famos Hrasnica – Jedinstvo (14.00)

Slatina – Slavija (14.00)

Stupčanica – Leotar (14.00)

Čelik – Posušje (18.00)

Sloboda – Željezničar (20.15)

Srijeda, 12. novembar

Crni Vrh – Radnik Bijeljina (13.00)