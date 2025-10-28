Počinje Kup BiH: Sarajevo otvara takmičenje protiv Radnika

Nova sezona Kupa Bosne i Hercegovine počinje danas! Sarajevo otvara takmičenje protiv Radnika iz Hadžića.

Izvor: FK Sarajevo

Nova sezona Kupa Bosne i Hercegovine zvanično startuje danas, a prvi meč će odigrati aktuelni osvajač trofeja - Sarajevo.

Utakmica koja otvara sezonu donosi neobičnu situaciju – iako Sarajevo nastupa “kod kuće”, domaćin će biti Radnik iz Hadžića, ekipa sa kojom „bordo“ tim ima partnerstvo. Susret će se odigrati na stadionu "Asim Ferhatović - Hase", a početak je zakazan za 13 časova. Direktan prenos osiguran je na TV Arena Sport.

Istovremeno, Velež će gostovati kod drugoligaša Majevice iz Lopara. Ekipa koju vodi nekadašnji fudbaler Sarajeva, Nebojša Gavrić, ovog ljeta preuzeo je ulogu trenera-igrača, a pored njega ekipu čini nekoliko poznatih lica bh. fudbala. Početak ovog susreta je u 14 sati.

U istom terminu, Široki Brijeg putuje u Srebrenik kod Gradine, dok će Rudar odmjeriti snage sa BSK-om u Krupi na Vrbasu. Takođe, ljubitelji fudbala moći će pratiti i prvoligaški duel Laktaša i Zvijezde 09.

Dan prvog kola šesnaestine finala Kupa BiH zaključuje prvoligaški okršaj bivših premijerligaša, GOŠK-a i Tuzla sitija. Utakmica je zakazana za 18 sati uz direktan prenos na TV Arena Sport.

Preostale utakmice, osim one Radnika i Crnog Vrha, biće odigrane u srijedu. Na Palama, Romanija dočekuje Zrinjski, Famos u Hrasnici igra protiv Jedinstva iz Bihaća, a Sloga Doboj gostuje u Grudama.

Borac iz Banjaluke putuje kod Kruševa, Slavija kod Slatine, Stupčanica dočekuje Leotar, Tekstilac igra sa SD Napredak, dok će posebno zanimljive biti utakmice Čelika i Posušja od 18 časova, te Slobode i Željezničara na Tušnju od 20.15 časova

U ovoj fazi Kupa BiH igra se samo jedna utakmica, a pobjednici će izboriti plasman među 16 najboljih ekipa u zemlji.

Raspored utakmica šesnaestine finala Kupa BiH:

Utorak, 28. oktobar

Radnik Hadžići – Sarajevo (13.00)

Majevica Lopare – Velež (14.00)

BSK Banja Luka – Rudar Prijedor (14.00)

OFK Gradina – Široki Brijeg (14.00)

Laktaši – Zvijezda 09 (14.00)

GOŠK – Tuzla siti (14.00)

Srijeda, 29. oktobar

Romanija – Zrinjski (13.00)

HNK Grude – Sloga Doboj (14.00)

HNK Kruševo – Borac (14.00)

Tekstilac – Napredak (14.00)

Famos Hrasnica – Jedinstvo (14.00)

Slatina – Slavija (14.00)

Stupčanica – Leotar (14.00)

Čelik – Posušje (18.00)

Sloboda – Željezničar (20.15)

Srijeda, 12. novembar