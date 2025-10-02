Žrijeb Kupa BiH u utorak: Sarajevo brani trofej

Žrijeb parova šesnaestine finala biće održan u utorak, 7. oktobra, u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Izvlačenje počinje u 12 sati, a u bubnju će se naći 32 kluba.

Izvor: Youtube/FS BiH/Screenshot

Među učesnicima se nalaze 32 kluba, a to su:

FK Borac, FK BSK, FK Crni Vrh, NK Čelik, FK Famos, NK GOŠK, OFK Gradina, HNK Grude, HNK Kruševo, NK Jedinstvo, FK Laktaši, FK Leotar, FK Majevica, ŠD Napredak, HŠK Posušje, FK Radnik, FK Radnik, FK Romanija, FK Rudar Prijedor, FK Sarajevo, FK Slavija, FK Sloboda, FK Tekstilac, NK Slatina, FK Sloga Doboj, NK Stupčanica, NK Široki Brijeg, FK Tuzla siti, FK Velež, HŠK Zrinjski, FK Zvijezda 09, FK Željezničar.

Prema kalendaru takmičenja FS BiH, utakmice šesnaestine finala biće odigrane 29. oktobra, između 12. i 13. kola Premijer lige BiH.

Trofej u Kupu BiH braniće "bordo" tim, koji je prošle sezone u finalnom dvomeču savladao Široki Brijeg. Na "Koševu" je bilo 4:0 za sarajvski tim, dok je revanš na "Pecari" okončan neriješenim rezultatom 1:1.

(MONDO)