Trener Sarajeva apelovao na "bordo" navijače: Budite razumni, proslavimo zajedno trofej Kupa BiH

Fudbaleri Sarajeva osvojili su osmi pehar Kupa Bosne i Hercegovine.

Poslije ubjedljive pobjede protiv Širokog Brijega u prvoj finalnoj utakmici na "Koševu" (4:0), revanš na "Pecari" predstavljao je samo formalnost - 1:1.

Ipak, slavlje je još ranije "pokvarilo" saopštenje navijača Sarajeva, koji su odbili da proslavljaju "dogovoreni" trofej, što je odmah oštro demantovao klub sa "Koševa", ali i trener Zoran Zekić.

Nakon revanš meča, na konferenciji za štampu, Zekić je ponovo upitan o cijeloj situaciji, kao i da li vjeruje da će se desiti proslava osvojenog Kupa BiH u Sarajevu.

"Pogodilo me to u svakom smislu i privatnom i profesionalnom. Sve što se desilo ove godine moram reći na štetu Sarajeva svi smo maštali da ćemo osvojiti Kup i da ćemo svi zajedno to proslaviti jer mi smo jedno tijelo. Nadam se da će preovladati razum i dobra volja, na kraju krajeva kada čovjek ima nekih problema to rješava unutra kuće. Pozivam sve u klubu na jedinstvo. Mislim da veličina i istorija FK Sarajevo nalaže to nama svima", rekao je Zekić, a prenio portal "Sport Sport".

Slavlje je zakazano za četvrtak uveče ispred stadiona "Asim Ferhatović Hase" s početkom u 19 časova.



