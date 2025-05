Trenera Širokog Brijega "pecnuo" Sarajevo pred revanš finala Kupa BiH: Naši navijači nas podržavaju

Šef struke i golman Širokog Brijega, Dean Klafurić i Renato Josipović, najavili su revanš utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sarajeva, koja se igra u srijedu na "Pecari" (21.00).

Širokobriježani su deklasirali u prvoj utakmici na "Koševu" (4:0) i vrlo vjerovatno ostali bez trofeja u Kupu BiH, ali su u prvenstvenom duelu nekoliko dana kasnije, zabilježili pobjedu vrijednu opstanka u Premijer ligi BiH.

Zbog toga su podgrijane priče o "dogovorenom" ishodu, što su javno saopštili navijači Sarajeva i istakli da neće prisustvovati revanšu na "Pecari" niti slaviti osvojeni trofej, a to je sarajevski klub, kao i sam trener "bordo" tima Zoran Zekić, oštro demantovali.

Njegov kolega Dean Klafurić, trener Širokog Brijega, poručio je da se u fudbalu čuda moguća, ali i podvukao da je sam plasman u finale uspjeh za njegov tim.

"S obzirom na rezultat iz prvog meča, Sarajevo je favorit. Radi se o posebno jakoj ekipi, predvođenoj iskusnim i odličnim trenerom Zoranom Zekićem i njegovim stručnim štabom. Ovo je treća utakmica u sedam dana i u posljednja dva mjeseca četvrta, tako da se jako dobro poznajemo i već igrači osjećaju jedni druge, te tu neće biti nekih iznenađenja. Zahvalni smo dragom Bogu što imamo priliku igrati revanš utakmicu pred našim navijačima. Oni nas podržavaju, vesele se sa nama i nemaju sumnje u nikakve stvari izvan teren i vjeruju u ono što vide, te nam daju i podršku kada izgubimo", izjavio je Klafurić i dodao:

"Ako smo pokazali borbenost i zalaganje, oni to itekako cijene. To nam daje dodatnu snagu u ovoj utakmici. Njihova vjera i podrška, uprkos velikom porazu u prvoj utakmici, osjeća se u gradu i to nam ja dodatni motiv. U fudbalu se može svašta desiti, kao i u životu, te sam već rekao da mi vjerujemo u Boga i, što nam da u utakmici, tako će i biti. Naše je da uđemo u utakmicu sa željom, voljom i vjerom. Tako ćemo i ući, uz podršku naših navijača i nadam se da možemo ostvariti čudo".

Čuvar mreže Širokog Brijega Renato Josipović istakao je da se ekipa "prepala" na prvoj utakmici na "Koševu", ali i dodao da je u fudbalu sve moguće.

"Nekako smo se prepali u prvoj utakmici, bili smo pod utiskom, a Sarajevo je iskoristilo kvalitet, na žalost visokim rezultatom. Ipak ima revanš, vjerujemo u sebe. U fudbalu je sve moguće, kao što je trener rekao. Dešavali su se i na većim utakmicama preokreti, ali, uz podršku naših navijača, vjerujemo i nadam se da možemo doći pozitivnog rezultata", rekao je Josipović.

Revanš meč igra se u srijedu s početkom u 21 čas, a direktan prenos je na stadionu "Pecara". Pravdu na utakmici dijeliće Ermin Sivac iz Zenice uz asistenciju pomoćnika Damira Lazića (Brčko) i Marka Perića (Mostar).

