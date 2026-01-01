Gde je puklo u Čelsiju? Otkriveno zašto je Mareska dobio otkaz, uradio je nešto što se ne smije

Objavljene su najnovije informacije oko Enca Mareske i njegovog otkaza u Čelsiju, a razlog nisu samo loši rezultati u posljednje vrijeme.

Enco Mareska (45) je prvi trener koji je dobio otkaz u 2026. godini. Čelsi ga je već obavijestio da više neće biti na klupi i da traži novog šefa stručnog štaba. Prvobitno su britanski mediji pisali da je razlog za to serija loših rezultata ekipe u posljednje vrijeme, ali je istina izgleda nešto drugačija.

"Mareska je dva puta obavijestio Čelsi, prvo krajem oktobra, pa sredinom decembra, da priča sa ljudima koji su povezani sa Mančester sitijem. Razgovarali su o poziciji trenera ako i kada se ta pozicija otvori. Po ugovoru sa klubom je o tome morao da ih obavijesti", navodi Dejvid Ornštajn sa portala "Atletik".

O čemu se tu tačno radi? Pep Gvardiola je najavio mogućnost odlaska sa "Etihada" u bliskoj budućnosti. Doduše, nije rekao kada bi to moglo da se desi. Može da bude krajem tekuće sezone, a može da bude i u nekoj od narednih. Mareska je jedan od ljudi koji je dugo sarađivao sa Pepom i očigledno je među kandidatima da ga zamijeni na klupi "građana" jednog dana.

Ovim potezom je Mareska dosta i rizikovao, posebno ako Gvardiola odloži odlazak sa klupe Sitija što je svakako opcija. Ili, možda ipak Enco zna nešto što niko drugi ne zna...