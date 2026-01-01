logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gde je puklo u Čelsiju? Otkriveno zašto je Mareska dobio otkaz, uradio je nešto što se ne smije

Gde je puklo u Čelsiju? Otkriveno zašto je Mareska dobio otkaz, uradio je nešto što se ne smije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Objavljene su najnovije informacije oko Enca Mareske i njegovog otkaza u Čelsiju, a razlog nisu samo loši rezultati u posljednje vrijeme.

Zašto je Enc Mareska dobio otkaz u Čelsiju Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Enco Mareska (45) je prvi trener koji je dobio otkaz u 2026. godini. Čelsi ga je već obavijestio da više neće biti na klupi i da traži novog šefa stručnog štaba. Prvobitno su britanski mediji pisali da je razlog za to serija loših rezultata ekipe u posljednje vrijeme, ali je istina izgleda nešto drugačija.

"Mareska je dva puta obavijestio Čelsi, prvo krajem oktobra, pa sredinom decembra, da priča sa ljudima koji su povezani sa Mančester sitijem. Razgovarali su o poziciji trenera ako i kada se ta pozicija otvori. Po ugovoru sa klubom je o tome morao da ih obavijesti", navodi Dejvid Ornštajn sa portala "Atletik".

O čemu se tu tačno radi? Pep Gvardiola je najavio mogućnost odlaska sa "Etihada" u bliskoj budućnosti. Doduše, nije rekao kada bi to moglo da se desi. Može da bude krajem tekuće sezone, a može da bude i u nekoj od narednih. Mareska je jedan od ljudi koji je dugo sarađivao sa Pepom i očigledno je među kandidatima da ga zamijeni na klupi "građana" jednog dana.

Ovim potezom je Mareska dosta i rizikovao, posebno ako Gvardiola odloži odlazak sa klupe Sitija što je svakako opcija. Ili, možda ipak Enco zna nešto što niko drugi ne zna...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Enco Mareska Čelsi Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC