Počinje nova sezona Kupa BiH: Sarajevo otvara takmičenje, Borac u srijedu na terenu

Poznate su satnica utakmica Kupa BiH.
Kup Bosne i Hercegovine u fudbalu ulazi u novu sezonu, a šesnaestina finala biće odigrana naredne sedmice širom zemlje. Branilac trofeja, Sarajevo, otvoriće takmičenje gostovanjem Radniku iz Hadžića, u utorak od 13.00 časova.
Zanimljivo je da se dvije ekipe odlično poznaju jer sarađuju kroz projekat dvojne registracije igrača, pa se očekuje prijateljski, ali i takmičarski duel — posebno jer bordo tim želi da uspješno započne odbranu pehara.
Tokom utorka na programu je još pet susreta, dok će se većina utakmica igrati u srijedu. Među najzanimljivijim parovima izdvaja se derbi starih rivala, Sloboda – Željezničar, koji će biti odigran u srijedu u večernjem terminu od 20:15 časova.
Raspored utakmica šesnaestine finala Kupa BiH:
Utorak, 28. oktobar
- Radnik Hadžići – Sarajevo (13:00)
- Majevica Lopare – Velež (14:00)
- BSK Banja Luka – Rudar Prijedor (14:00)
- OFK Gradina – Široki Brijeg (14:00)
- Laktaši – Zvijezda 09 (14:00)
- GOŠK – Tuzla siti (14:00)
Srijeda, 29. oktobar
- Romanija – Zrinjski (13:00)
- Crni Vrh – Radnik Bijeljina (14:00)
- HNK Grude – Sloga Doboj (14:00)
- HNK Kruševo – Borac (14:00)
- Tekstilac – Napredak (14:00)
- Famos Hrasnica – Jedinstvo (14:00)
- Slatina – Slavija (14:00)
- Stupčanica – Leotar (14:00)
- Čelik – Posušje (18:00)
- Sloboda – Željezničar (20:15)