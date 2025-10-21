Počinje nova sezona Kupa BiH: Sarajevo otvara takmičenje, Borac u srijedu na terenu

Poznate su satnica utakmica Kupa BiH.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Kup Bosne i Hercegovine u fudbalu ulazi u novu sezonu, a šesnaestina finala biće odigrana naredne sedmice širom zemlje. Branilac trofeja, Sarajevo, otvoriće takmičenje gostovanjem Radniku iz Hadžića, u utorak od 13.00 časova.

Zanimljivo je da se dvije ekipe odlično poznaju jer sarađuju kroz projekat dvojne registracije igrača, pa se očekuje prijateljski, ali i takmičarski duel — posebno jer bordo tim želi da uspješno započne odbranu pehara.

Tokom utorka na programu je još pet susreta, dok će se većina utakmica igrati u srijedu. Među najzanimljivijim parovima izdvaja se derbi starih rivala, Sloboda – Željezničar, koji će biti odigran u srijedu u večernjem terminu od 20:15 časova.

Raspored utakmica šesnaestine finala Kupa BiH:

Utorak, 28. oktobar

Radnik Hadžići – Sarajevo (13:00)

Majevica Lopare – Velež (14:00)

BSK Banja Luka – Rudar Prijedor (14:00)

OFK Gradina – Široki Brijeg (14:00)

Laktaši – Zvijezda 09 (14:00)

GOŠK – Tuzla siti (14:00)

Srijeda, 29. oktobar