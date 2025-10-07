logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žrijeb šesnaestine Kupa BiH: Borac ide u Kruševo, Radnik u Jaružanima

Žrijeb šesnaestine Kupa BiH: Borac ide u Kruševo, Radnik u Jaružanima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mečevi prve runde najmasovnijeg takmičenja na programu su 29. oktobra.

Žrijeb šesnaestine finala Kupa BiH Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri banjalučkog Borca u šesnaestini finala Kupa BiH odmjeriće snage sa Kruševom, članom Druge lige Federacije BiH, grupa "Jug", odlučeno je današnjim žrijebom u Sarajevu.

Branilac trofeja Sarajevo igraće sa Radnikom u Hadžićima, a jedan od najzanimljivijih mečeva trebalo bi da bude onaj na "Tušnju", gdje će Sloboda ugostiti Željezničar.

U mečevima šesnaestine i osmine finala biće odigrana samo jedna utakmica, dok će u četvrtfinalu, polufinalu i finalu biti po dvije. Klubovi iz nižeg ranga su domaćini.

Utakmice šesnaestine finala na program su 29. oktobra.

KUP BIH - ŠESNAESTINA FINALA:

  • Čelik Zenica - Posušje
  • Crni vrh Jaružani - Radnik Bijeljina
  • Radnik Hadžići - Sarajevo
  • Majevica Lopare - Velež Mostar
  • Sloboda Tuzla - Željezničar Sarajevo
  • Romanija Pale - Zrinjski Mostar
  • Grude - Sloga Doboj
  • Kruševo - Borac Banjaluka
  • BSK Banjaluka - Rudar Prijedor
  • Gradina Srebrenik - Široki Brijeg
  • GOŠK Gabela - Tuzla siti
  • Tekstilac Derventa - Napredak Matići
  • Laktaši - Zvijezda 09 Etno-selo Stanišići
  • Famos Hrasnica - Jedinstvo Bihać
  • Slavija Istočno Sarajevo - Slatina Bašigovci
  • Stupčanica Olovo - Leotar Trebinje
Izvor: Youtube/FS BiH/Screenshot

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kup BiH žrijeb FK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC