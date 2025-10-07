Žrijeb šesnaestine Kupa BiH: Borac ide u Kruševo, Radnik u Jaružanima

Mečevi prve runde najmasovnijeg takmičenja na programu su 29. oktobra.

Fudbaleri banjalučkog Borca u šesnaestini finala Kupa BiH odmjeriće snage sa Kruševom, članom Druge lige Federacije BiH, grupa "Jug", odlučeno je današnjim žrijebom u Sarajevu.

Branilac trofeja Sarajevo igraće sa Radnikom u Hadžićima, a jedan od najzanimljivijih mečeva trebalo bi da bude onaj na "Tušnju", gdje će Sloboda ugostiti Željezničar.

U mečevima šesnaestine i osmine finala biće odigrana samo jedna utakmica, dok će u četvrtfinalu, polufinalu i finalu biti po dvije. Klubovi iz nižeg ranga su domaćini.

Utakmice šesnaestine finala na program su 29. oktobra.

KUP BIH - ŠESNAESTINA FINALA:

Čelik Zenica - Posušje

Crni vrh Jaružani - Radnik Bijeljina

Radnik Hadžići - Sarajevo

Majevica Lopare - Velež Mostar

Sloboda Tuzla - Željezničar Sarajevo

Romanija Pale - Zrinjski Mostar

Grude - Sloga Doboj

Kruševo - Borac Banjaluka

BSK Banjaluka - Rudar Prijedor

Gradina Srebrenik - Široki Brijeg

GOŠK Gabela - Tuzla siti

Tekstilac Derventa - Napredak Matići

Laktaši - Zvijezda 09 Etno-selo Stanišići

Famos Hrasnica - Jedinstvo Bihać

Slavija Istočno Sarajevo - Slatina Bašigovci

Stupčanica Olovo - Leotar Trebinje

