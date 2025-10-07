Žrijeb šesnaestine Kupa BiH: Borac ide u Kruševo, Radnik u Jaružanima

Mečevi prve runde najmasovnijeg takmičenja na programu su 29. oktobra.
Fudbaleri banjalučkog Borca u šesnaestini finala Kupa BiH odmjeriće snage sa Kruševom, članom Druge lige Federacije BiH, grupa "Jug", odlučeno je današnjim žrijebom u Sarajevu.
Branilac trofeja Sarajevo igraće sa Radnikom u Hadžićima, a jedan od najzanimljivijih mečeva trebalo bi da bude onaj na "Tušnju", gdje će Sloboda ugostiti Željezničar.
U mečevima šesnaestine i osmine finala biće odigrana samo jedna utakmica, dok će u četvrtfinalu, polufinalu i finalu biti po dvije. Klubovi iz nižeg ranga su domaćini.
Utakmice šesnaestine finala na program su 29. oktobra.
KUP BIH - ŠESNAESTINA FINALA:
- Čelik Zenica - Posušje
- Crni vrh Jaružani - Radnik Bijeljina
- Radnik Hadžići - Sarajevo
- Majevica Lopare - Velež Mostar
- Sloboda Tuzla - Željezničar Sarajevo
- Romanija Pale - Zrinjski Mostar
- Grude - Sloga Doboj
- Kruševo - Borac Banjaluka
- BSK Banjaluka - Rudar Prijedor
- Gradina Srebrenik - Široki Brijeg
- GOŠK Gabela - Tuzla siti
- Tekstilac Derventa - Napredak Matići
- Laktaši - Zvijezda 09 Etno-selo Stanišići
- Famos Hrasnica - Jedinstvo Bihać
- Slavija Istočno Sarajevo - Slatina Bašigovci
- Stupčanica Olovo - Leotar Trebinje