Sarajevo sigurno na startu Kupa BiH: Oliveira odveo bordo tim u osminu finala

Sarajevo se plasiralo u osminu finala Kupa BiH pobjedom nad Radnikom iz Hadžića.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva prvi su učesnik osmine finala Kupa BiH. Prošlogodišnji osvajač Kupa BiH danas je stadionu Koševo, kao "gost", savladao Radnik iz Hadžića rezultatom 3:0.

RADNIK – SARAJEVO 0:3 (0:2)

/Oliveira 3, 28, Kuprešak 87/

Nakon samo tri minuta Radnik je kapitulirao. Jović je poslao dugu loptu do Oliveire, koji sam izlazi na golmana i dovodi bordo tim do prednosti.

Na isteku 21. minuta Radnik je imao odličnu šansu za izjednačenje. Turda je izgubio loptu, uslijedila je konta, a Tiro na kraju šutirao sa 11 metara, ali odbranio je to Mušija.

Samo minut kasnije nova velika prilika pred golom Sarajeva. Šutirao je Pramenković sa nekoliko metara, ali ovog puta stativa spašava bordo tim.

Kazna za propuštene prilika stigla je u 28. minutu. Čidi je poslao loptu sa desne strane, lopta stiže do Oliveire čiji prvi pokušaj brani golman Radnika, ali se lopta vraća napadaču koji ovog puta ne griješi – 2:0.

Mogao je Oliveira do trećeg gola u 32. minutu, ali je golman Radnika odlično odbranio njegov udarac sa par metara.

Nismo vidjeli mnogo prilika u drugom dijelu, a najbolju šansu imao je u 72. minutu Oliveira kada je pobjegao svojim čuvarima i šutirao sa nekih 15 metara, ali golman Bukvić ga je još jednom zaustavio.

Ipak, Sarajevo je do kraja meča uspjelo stići do gola. Strijelac u u 87. minutu bio je Kuprešak, na asistenciju Marudže.

Radnik: Bukvić, Musić, S. Popović, Hukić, Kobašević, Pramenković, Rahmanović, Pirić, Tiro, Karačić, Omerbašić.

Sarajevo: Mušija, Mujkić, Turda, Mlinarić, Oliveira, Đorđević, Jović, Julardžija, Čidi, Ignatkovi, Paskalev.

Raspored utakmica šesnaestine finala Kupa BiH:

Utorak, 28. oktobar

Radnik Hadžići – Sarajevo 0:3 (0:2)

Majevica Lopare – Velež (14.00)



BSK Banja Luka – Rudar Prijedor (14.00)



OFK Gradina – Široki Brijeg (14.00)



Laktaši – Zvijezda 09 (14.00)



GOŠK – Tuzla siti (14.00)

Srijeda, 29. oktobar

Romanija – Zrinjski (13.00)

HNK Grude – Sloga Doboj (14.00)

HNK Kruševo – Borac (14.00)

Tekstilac – Napredak (14.00)

Famos Hrasnica – Jedinstvo (14.00)

Slatina – Slavija (14.00)

Stupčanica – Leotar (14.00)

Čelik – Posušje (18.00)

Sloboda – Željezničar (20.15)

Srijeda, 12. novembar

Crni Vrh – Radnik Bijeljina (13.00)