"Pukla petarda" u Gabeli – GOŠK deklasirao Tuzlake, het-trik bivšeg igrača Sarajeva!

Autor Dragan Šutvić
Duel dva bivša premijerligaša pripao je večerašnjem domaćinu.

NK GOŠK Gabela Izvor: Promo/NK GOŠK Gabela

Posljednju utakmicu današnjeg programa šesnaestine finala Kupa BiH odigrali su bivši premijerligaši GOŠK i Tuzla siti.

Pred izuzetno malim brojem gledalaca na stadionu "Perica-Pero Pavlović", Gabeljani su ostvarili ubjedljiv trijumf, rezultatom 5:1, predvođeni trostrukim strijelcem Đanijem Salčinom.

Briljirao je bivši prvotimac Sarajeva, pogađavši mrežu Tuzlaka u 30, 78. i 85. minutu. Na listi strijelaca, kada je riječ o domaćem timu, pridružili su mu se i Faruk Bezdbrob (48.) i Milorad Albijanić (73.), dok je počasni pogodak za posljednjeplasirani tim Prve lige FBiH postigao Azur Fehrić.

Ranije tokom dana, plasman među 16 najboljih timova u Kupu BiH izborili su Sarajevo, Velež, Laktaši, Rudar Prijedor i Široki Brijeg.

U srijedu će biti odigrane utakmice Kruševo – Borac, Romanija – Zrinjski, Grude – Sloga Meridian, Tekstilac – Napredak, Famos Hrasnica – Jedinstvo, Slatina – Slavija, Stupčanica – Leotar, Čelik – Posušje i Sloboda – Željezničar, dok se 12. novembra sastaju Crni vrh i Radnik.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Kup BiH NK GOŠK Tuzla siti fudbal

