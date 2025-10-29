Bivši golman Borca izluđivao fudbalere Željezničara: Alić majstorijom iz slobodnjaka presudio Slobodi

Fudbaleri Željezničara plasirali su se u osminu finala Kupa BiH.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Fudbaleri Željezničara, uz dosta muke, izborili su plasman u osminu finala Kupa BiH trijumfom nad Slobodom rezultatom 0:2.

Bivši čuvar mreže banjalučkog Borca Nikola Miličević sjajnim intervencijama na Tušnju izluđivao je goste, ali i on je bio nemoćan u 88. minutu.

Odolijevala je odbrana Slobode, a onda je Željezničar dobio slobodan udarac na nekih 20-ak metara od gola. Odgovornost je preuzeo Enes Alić, silovito šutirao i pogodio u rašlje za slavlje brojnih navijača Želje u Tuzli.

Poremetilo je ovo domaći tim, koji je imao nekoliko dobrih prilika večeras, ali je odbrana u sudijskoj nadokadi meča napravila veliku grešku, nakon čega je Boljević sam izašao pred domaćeg golmana i bez većih problema ga savladao za konačan rezultat.

Raspored utakmica šesnaestine finala Kupa BiH:

Srijeda, 29. oktobar

Romanija – Zrinjski 0:2 (0:0)

HNK Grude – Sloga Doboj 0:7 (0:2)

HNK Kruševo – Borac 4:2 (0:2) – nakon penala

Tekstilac – Napredak 4:1 (3:0)

Famos Hrasnica – Jedinstvo 1:0 (0:0)

Slatina – Slavija 1:2 (1:0) – nakon penala

Stupčanica – Leotar 2:0 (2:0)

Čelik – Posušje 1:0 (0:0)

Sloboda – Željezničar (20.15)

Srijeda, 12. novembar

Crni Vrh – Radnik Bijeljina (13.00)

Odigrano juče:

Radnik Hadžići – Sarajevo 0:3 (0:2)

Majevica Lopare – Velež 0:1 (0:0)

BSK Banja Luka – Rudar Prijedor 0:6 (0:3)

OFK Gradina – Široki Brijeg 1:4 (1:0)

Laktaši – Zvijezda 09 3:1 (1:1)

GOŠK – Tuzla siti 5:1