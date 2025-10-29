Fudbaleri Kruševa uzimali slobodan dan na poslu kako bi igrali protiv Borca

Senzacionalna pobjeda HNK Kruševa nad Borcem iz Banje Luke – igrači su uzimali slobodan dan na poslu samo da bi igrali, a zatim izborili plasman u osminu finala Kupa BiH.

Izvor: PROMO/HNK Kruševo

Nakon senzacionalnog prolaska HNK Kruševo u osminu finala Kupa Bosne i Hercegovine, portalu Bljesak.info javio se službeni predstavnik ovog kluba, Zvonimir Markić, i to s proslave ovog uspjeha.

"Spremali smo se kao i za svaku dosadašnju utakmicu, znajući da je Borac favorit. Pretpostavljali smo da će izaći s kombinovanim sastavom. Prije par dana ostali smo bez trenera, skupili se i odigrali najbolju utakmicu u istoriji kluba", izjavio je Markić za Bljesak.

Na poluvremenu je rezultat bio 2:0 za Borac, no Markić otkriva da su igrači vjerovali kako mogu napraviti preokret.

"Vidjeli smo da se s njima može igrati. Rekli smo si da nećemo posustajati, nema padanja. Dogodilo se što se dogodilo – jedan pa drugi gol, golman nas spašava na kraju, brani penale i prolazimo dalje."

Zanimljivo je da izvođenje jedanaesteraca nisu pripremali na treningu.

"Nismo uvježbavali penale, nismo očekivali da će do toga doći. Dogodilo se, i prošli smo. Večeras ćemo slaviti, a ujutro se svi vraćamo redovnim obavezama. Većina igrača uzela je slobodan dan na poslu ili izašla ranije s posla samo da bi mogla igrati ovu utakmicu", dodao je Markić.

U Kruševu nisu zaboravili ni svog dosadašnjeg trenera Velibora Pudara, koji je, kako ističu, ostavio snažan temelj i kostur ove ekipe.

"Velibor Pudar postavio je temelje i stvorio okosnicu ekipe koja je danas pokazala karakter. Ova pobjeda pripada i njemu", poručili su iz kluba.

Podsjećamo, Kruševo je danas eliminisalo Borac nakon izvođenja jedanaesteraca, a zanimljivo da fudbaleri Borca nisu iskoristili čak četiri penala. Za Borac precizni nisu bili Hiroš, Perić, Hrelja i Ogrinec.