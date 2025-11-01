Sloga svjesna da dolazi "ranjenom" Borcu: Idemo u Banjaluku da odigramo najbolje što možemo!

Borac i Sloga sastaće se u nedjelju od 20 časova u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge u nedjelju od 20.30 časova gostuju Borcu u Banjaluci u utakmici 12. Kola Premijer lige BIH.

Dobojlije su vezale tri poraza, odnosno četiri utakmic ebez trijumfa, ali ni Borac nije baš u dobroj formi pošto je poražen u prvenstvenom derbiju protiv Zrinjskog, a onda doživio šokantan poraz u Kupu BIH od federalnog drugoligaša Kruševa.

"Slijedi utakmica protiv Borca, koji je u situaciji na koju nismo navikli, odnosno vezao je dva poraza. Odigrali su kvalitetnu utakmicu proiv Zrinjskog u Mostaru, nisu iskoristili svoje prilike i upisali su poraz. Doživjeli su i taj poraz u Kupu i definitivno će biti jako motivisani jer im je ostala borba za titulu. Očekujem reakciju ekipe Borca koja je jako kvalitetna“, rekao je trener Sloge Marko Maksimović.

Iako je svjestan da Banjalučani žele sva tri boda ističe da će njegova ekipa dati maksimum i pokušati d adođe do povoljnog rezultata.

"Mi smo u posljednje vrijeme podigli nivo igre, prije svega u defanzivnom dijelu, iako smo primili taj gol na Koševu koji je riješio utakmicu. Kup utakmicu smo riješili na najbolji način i idemo u Banjaluku da odigramo najbolje što možemo, da damo maksimum. Ako uspijemo da dođemo do dobrog rezultata bićemo zadovoljni, ali kao što sma rekao očekuje nas jako teška utakmica“, rekao je trener Sloge.