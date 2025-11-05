Navijači Sloge posjetili fudbalere na treningu i pružili im podršku

Nakon crnog niza "Vojvode" su pružile podršku fudbalerima Sloge.

Navijači Sloge iz Doboja odlučili su da posjete trening svog tima nakon niza slabijih rezultata u prvenstvu.

Dobojlije su i na gostovanju u Banjaluci doživjele novi poraz — Borac je u samoj završnici susreta slavio rezultatom 2:1. Taj meč samo je produžio negativan niz ekipe, koja već pet kola ne zna za trijumf.

Posljednju prventvenu pobjedu Sloga je upisala još 21. septembra, kada je savladala Posušje, dok je u Kupu BiH slavila protiv niželigaša Gruda.

Takav učinak spustio je ekipu na osmo mjesto tabele sa ukupno 12 bodova, tek tri više od Posušja koje se nalazi u zoni ispadanja.

Ipak, najvjerniji navijači, poznati kao „Vojvode“, odlučili su da pruže podršku fudbalerima i stručnom štabu, pa su posjetili trening kako bi ih motivisali pred naredni izazov.

U sljedećem kolu Dobojlije će pokušati da prekinu loš niz na domaćem terenu protiv Širokog Brijega.