Zašto "Lešinara" nije bilo na meču Borca i Sloge? Stiglo objašnjenje: Apsurd, ovo je apsolutno neprihvatljivo

Oglasili se najvatreniji navijači banjalučkog kluba.

Teškom mukom Borac je slavio protiv Sloge nakon preokreta (2:1), a u ovom meču banjalučki tim nije imao podršku najvatrenijih pristalica.

Naime, "Lešinari" se nisu pojavili na tribinama, a prema nezvaničnim informacijama koje su se tada pojavile "nekolicini njih je iz nepoznatih razloga zabranjen ulaz na stadiona od strane policije, a onda se cijela grupa solidarisala, pa nije bilo prepoznatljive podrške sa tribina".

Ispotavilo se to kao tačno, a "Lešinari" su se sada oglasili zvaničnim saopštenjem, u kojem su objasnili svoju odluku da ne prisustvuju pomenutoj utakmici.

"Već duže vrijeme na ulazu na sjevernu tribinu Gradskog stadiona svjedočimo pojavama koje vrijeđaju sve koji dolaze da bodre naš klub. Duga zadržavanja prilikom pretresa, kao i verbalna i fizička maltretiranja od strane policijskih službenika, kakva ne doživljavamo ni na gostovanjima u Federaciji, nisu nešto zbog čega ćemo se žaliti. Navikli smo na pritiske i ne tražimo poseban tretman.

Međutim, ono što se u posljednje vrijeme dešava prevazilazi sve granice. Zabranjivati Banjalučanima da gledaju Borac u svom gradu, isključivo na osnovu ličnih procjena pojedinih policijskih službenika, apsolutno je neprihvatljivo. Ovdje nije riječ o licima koja imaju izrečene kazne zabrane prisustva sportskim priredbama, već o samovolji i selektivnoj primjeni sile. Pojedinim navijačima se ulaz onemogućava uz obrazloženje da su 'ranije pravili probleme u gradu', dok se od maloljetnika čak zahtijeva prisustvo roditelja kako bi mogli ući na stadion. Ulaz na stadion nakon početka utakmice i na poluvremenu takođe nam se zabranjuje od strane policije, što smatramo totalnim apsurdom.

Кako se takva praksa ponovila i na utakmici protiv Sloge, odlučili smo da se solidarišemo sa našom braćom kojima je onemogućeno da navijaju za Borac, stoga niko od nas nije ušao na stadion", navodi se u saopštenju navijača banjalučkog kluba.

