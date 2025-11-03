logo
Berbić prvencem u 96. minutu donio pobjedu: Idemo do titule!

Berbić prvencem u 96. minutu donio pobjedu: Idemo do titule!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Haris Berbić presrećan nakon pogotka kojim je Borac u posljednjoj sekundi utakmice srušio Slogu.

Haris Berbić poslije gola za pobjedu Borca idemo do titule Izvor: Facebook/FK Borac

Banjalučki Borac ostaje na vrhu tabele i poslije 13. Kola premijer lige BIH pošto je u nedjelju uveče savladao dobojsku Slogu rezultatom 2:1.

Crveno-plavi su do važne pobjede u borbi za titulu stigli poslije preokreta i prave drame u finišu meča, a odbrana Sloge kapitulirala je tek u šestom minutu sudijske nadoknade.

Igrale su se bukvalno posljednje sekunde meča kada je lopta poslije auta ubačena u šesnaeterac, a tamo se nakon spuštene lopte Stojana Vranješa najbolje snašao Haris Berbić i poslao loptu u mrežu Filipa Erića.

Bio je to prvi gol mladog štopera koji je ljetos zadužio crveno-plavi dres.

"Presrećan sam prvo zbog pobjede, a onda i zbog gola, najbitnije da smo donijeli nova tri boda. Teška utakmica, ali svaka je takva u ovoj ligi. Nastavićemo davati sve od sebe, do titule", poručio je junak Borčeve pobjede poslije meča.

Berbić je u Borac stigao iz hrvatske Kustošije, a prije toga bio je član Budućnosti iz Banovića.

Duel sa Slogom bio je njegov deveti u dresu Borca, odnosno osmi prvenstveni, uz jedan meč u Kupu BiH.

Haris Berbić FK Borac Premijer liga BiH

