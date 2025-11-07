Borac “desetkovan” ide na Koševu: Moramo da se prilagodimo, ali svi će dati maksimum!

Borac bez nekolicine prvotimaca gostuje Sarajevu na Koševu.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac u subotu od 18.30 časova gostuje Sarajevu u derbiju 14. kola Premijer lige BIH.

Svoja očekivanja pred duel na Koševu iznio je trener Borca Vinko Marinović i istakao da uprkos kadrovskim problemima njegova ekipa mće dati maksimum da ostvari dobar rezultat.

"Na početku želim da kažem da nas je ove sedmice pogodila jedna tužna vijest. Naravno, svi smo bili u šoku i nevjerici. Želim još jednom ovim putem da porodici Žižović izjavim iskreno saučešće", rekao je na početku Marinović, a potom je govorio o protivniku.

"Liga je u ovom formatu, tako da imamo dosta utakmica i pogotovo ovih derbija koji se znaju nekad i vezati jedan za drugim, tako da je sigurno zahtjevno. Nemam ništo novo reći što se tiče ekipe Sarajeva, sigurno da ono što sam rekao i pred prvu utakmicu, to ću reći i sada, to je da Sarajevo ima jedan kvalitetan tim, kvalitetne pojedince, jako brze igrače, pogotovo na tim bočnim pozicijama".

Trener Borca ističe da će njegova ekipo morati da bude maksimalno skoncentrisana.

“Svaki derbi, pa tako i ovaj, je uvijek neka posebna priča i derbi uvijek nosi sa sobom određene emocije, određeni pritisak, tako da uvijek u tim utakmicama većinom se dešava da neki detalji ili momenti odlučuju utakmicu. Što se nas tiče, mi naravno idemo da odigramo jednu dobru utakmicu s jednim kvalitetnim pristupom. Prije svega, ono što moramo raditi to je da smanjimo ove stvari koje sam sad pričao, te greške koje mogu okrenuti utakmicu u jednom ili drugom pravcu, tako da će nam trebati dobra koncentracija tokom čitave utakmice”.

Veliki problem predstavljaju povrede u ekipi crveno-plavih.

“Što se tiče igračkog kadra, imamo određenih problema. Vraća nam se Saničanin, nemamo također Ereru, imamo i nekih igrača koji su bolesni, tako da nećemo moći na njih računati, ali sve u svemu opetigrači koji budu nastupili sigurno da će dati svoj maksimum da ostvare pozitivan rezultat”.

U odsustvu suspendovanog Erere alternative na lijevom boku mogao bi da bude Jurih Karolina, ali reprezentativac Kurasaa još se nije oporavio od povrede.

“Karolina ima jednu povredu koljena, vidjećemo kada će moći. Nećemo moći račun na Perića i na Čavića, imali smo problema sa Zorićem, tako da vidjećemo na treningu da li je on spreman. Ono što je nama najveći problem su te krilne pozicije gdje nam je ostalo samo Hrelja, tako da smo jednostavno tu i uskraćeni sa igračima i onda moramo se nekako prilagoditi toj situaciji”, rekao j Marinović.

Borac je trenutno lider na tabeli Premijer lige BIH sa 28 bodova, ispred Zrinjskog koji ima bod manje, te Željezničara koji ima 22 boda, al ii utakmicu više od Banjalučana i Mostaraca. Široki Brijeg je četvrti sa 19, a potom slijedi Sarajevo sa 18 osvojenih bodova.