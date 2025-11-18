logo
Zvezda hoće ruskog džina na "Marakani": On je rješenje za Milojevićeve muke

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda u potrazi za napadačem koji će zamijeniti Šerifa Endiajea i čini se da je naciljala da to bude Aleksandar Sobolev.

Crvena zvezda želi Aleksandara Soboleva Izvor: Mikhail Kireev / Sputnik / Profimedia

Vladan Milojević ostaje trener Crvene zvezde, znamo da prvi odlazi Omri Glazer, a sada znamo i ko bi mogao da bude prvo zimsko pojačanje na "MarakanI".

Prema informacijama ruskih medija, Crvena zvezda se raspituje za napadača Zenita Aleksandra Soboleva. U pitanju je vrlo dobar napadač koji je poznat po svojoj visini i snazi (195 cm), a koga bi Zvezda htjela da dovede na pozajmicu s opcijom prava otkupa.

Ne bi to bilo prvi put da posluju Zvezda i Zenit, koji imaju i zajedničkog generalnog sponzora u Gazpromu, a navodno ni Sobolev nije protiv ove opcije, štaviše smatra da bi to mogao da bude vrlo interesantan izazov u njegovoj karijeri.

Ko je Sobolev?


Radi se o napadaču koji ima već 28 godina i koji bi mogao da bude zamjena za Šerifa Endiaja, što je Zvezdi falilo tokom čitave jeseni. Igrao je za manje poznate klubovi u Rusiji sve do pozajmice u Spartak iz Moskve 2020. godine kada kreće njegov uspon. Dopao se čelnicima ovog kluba i kupili su ga iz Samare, da bi poslije četiri sezone prešao u Zenit za deset miliona evra.

Ne može da se kaže da je "golgeter", ali je vrlo koristan za tim i najčešće se koristi njegova fizička dominacija koju ima jer kao "džin" iznosi štopere na leđima.

U Spartaku je postigao 58 golova i imao 32 asistencije, dok je u Zenitu na 12 golova na 50 nastupa, a ima i pet asistencija.

Tagovi

FK Crvena zvezda Superliga Srbije Aleksandar Sobolev

