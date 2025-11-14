Osam novih fudbalera u Crvenoj zvezdi: Vladan Milojević odmah "zasukao" rukave

Crvena zvezda od danas na treninzima prvog tima i osam omladinaca koji će imati šansu da se nađu u timu protiv Slovena iz Rume.

Vladan Milojević nastavlja gdje je stao sa Crvenom zvezdom i ostaće na klupi ovog kluba sve do kraja sezone, ako ne dođe do nekog velikog preokreta u međuvremenu. Klub je poslije propalih pregovora sa Rijerom odlučio da pruži potpuno povjerenje svom treneru tako da je i Milojević sada posvećen dizanju forme i stvaranju bolje i jače Zvezde.

Jedna od odluka donijetih ove nedjelje je i da priključi čak osam omladinaca prvom timu i neki od njih će sigurno dobiti šansu i na utakmici protiv Slovena iz Rume naredne srijede u okviru Kupa Srbije, prenosi "Meridijan Sport".

Koga je Milojević pozvao u tim?

Znamo već da je mnogo igrača iz mlađih kategorija Crvene zvezde došlo do prvog tima, neki od njih su već i "napustili gnijezdo", pa novu seriju talentovane djece predvode sljedeći igrači: Filip Dostanić i Uroš Nikolić (golmani), Ognjen Ivković (desni bek), Vuk Roganović, Viktor Stojanović, Mondej Egbebi (štoperi), Ognjen Mišić i Džozef Egenolohor (krilni napadači).

Odluka je donijeta i zbog toga što se utakmica igra u nestandardnom terminu, za vrijeme reprezentativne pauze kada Milojeviću nije dostupan veliki broj igrača, a vidjećemo ko će od njih izboriti šansu da igra protiv Slovena.

Možda najviše pažnje privlači Džozef Egenolohor (18) koji je stigao iz Nigerije i koji je bio ljetos na probi u Švedskoj, a koji je takođe igrao i za omladinski tim u Ligi šampiona protiv Banjika.

Treninzima bi inače najvjerovatnije bili priključeni i Mateja Ostojić (desni bek) i Davorin Tošić (ofanzivni vezni) koji su povrijeđeni, dok vrijedi napomenuti i da su pojedini igrači Zvezde koji nastupaju u omladincima takođe na opravdanom odsustvu zbog toga što su pozvani u razne nacionalne selekcije.