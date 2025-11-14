Vladan Milojević ne ide iz Zvezde: Evo šta se desilo sa Rijerom i kako je propao veliki plan

Crvena zvezda je imala plan da ove zime Vladana Milojevića zamijeni Albertom Rijerom i da tako Španac ima vremena da upozna ekipu pred kvalifikacije za UEFA takmičenja iduće godine. To se ipak neće dogoditi.

Crvena zvezda htjela je da ove zime promijeni trenera i da Vladana Milojevića zamijeni Albert Rijera, ali od toga neće biti ništa i za to postoje dva razloga. Prvi je što Celje ne dopušta Rijeri da ode dok ne završi posao, a drugi da je Milojević uprkos velikom pritisku uspio da podigne formu svojih fudbalera.

Prema saznanjima "Žurnala", Vladan Milojević i Crvena zvezda će nastaviti saradnju makar do kraja sezone, odnosno do juna 2026. godine.

Dobio je punu podršku rukovodstva da završi započet posao i posebno je važna bila pobjeda protiv Lila u Ligi Evrope (1:0) kojom je okončan niz od četiri utakmice bez trijumfa. Sa ta tri boda, Zvezda je ozbiljno skočila na tabeli evropskog takmičenja i sada su pred njom uslovno rečeno lakše utakmice - protiv FCSB, Šturma, Malmea i Selte.

Takođe, Zvezda je na samo dva boda daleko od Partizana, od koga ima utakmicu manje, pa su zbog toga i na "Marakani" više nego ubijeđeni da Milojević može da dopuni bogatu riznicu trofeja u Ljutice Bogdana.

Do sada, Milojević je vodio Crvenu zvezdu u dva mandata i tako je ukupno na 246 utakmica ostvario 181 pobjedu, 35 remija i 30 poraza. Što se tiče trofeja, Vladan Milojević je na klupi Crvene zvezde bio prvak Srbije 2018, 2019, 2024. i 2025, dok je trofej kupa osvajao 2024. i 2025.

Šta je bilo sa Rijerom?

U ovom trenutku trener koga traži Crvena zvezda - i ne samo ona jer su se javili i Dinamo Zagreb i Spartak Moskva - nije dostupan.To je jasno rekao prvi čovjek Celja koji je uspio (za sada) da odbije "napade" na svog trenera koji je takođe već obećao da će ostati u Sloveniji jer mu odlično ide i u Konferencijskoj ligi s ovim klubom.

"Želim da svima bude jasna trenutna situacija i sve što će da se desi u budućnosti svaki put kada neki ambiciozan klub sa Balkana ili iz inostranstva traži novog trenera. Celje nikada nije postavilo nikakvu kompenzaciju za Alberta Rijeru, klub nije zainteresovan da razgovara o njegovom odlasku. Ni sa jednim klubom. Klub pod vođstvom Rijere napreduje iz dana u dan i poštovanje koje dobija u Sloveniji i u Evropi raste svakodnevno", stoji u saopštenju kluba i dodaje se:

"Zajedno sa trenerom, nalazimo se na pravom putu. Rezultati govore u prilog tome. Na vrhu smo tabele u Sloveniji, blizu vrha smo u Konferencijskoj ligi. Naš cilj je da idemo do kraja u sva tri takmičenja u kojima učestvujemo. Zašto bismo željeli da pokvarimo nešto što djeluje? Ne postoji cijena za Alberta, jer je pozicija kluba jasna, a to je da Rijera ostaje."

Ovo naravno ne znači da Crvena zvezda neće krenuti na Alberta Rijeru od ljeta, s tim da će to biti daleko komplikovaniji put jer će morati u kvalifikacije a da nije upoznao ekipu.