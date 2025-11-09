logo
"Nedopustivo je i nevjerovatno, ne znam razlog": Vladan Milojević razočaran poslije pobjede Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Zvezde ne može da nađe objašnjenje za neshvatljive greške svog tima.

Vladan Milojević nezadovoljan uprkos pobjedi Crvene zvezde Izvor: MN Press/TV Arena sport/SCreenshot

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nije mogao da zadovoljan napusti stadion u Subotici uprkos pobjedi svog tima 3:2. Iako su crveno-bijeli vodili 2:0, dopustili su protivniku da izjednači na 2:2 nakon penala koji je skrivio Stefan Leković, a potom i velikog kiksa Timija Maksa Elšnika.

Srećom po crveno-bijele, raspucani Vasilije Kostov odmah je "poništio" te kikseve i donio pobjedu Zvezdi 15 minuta prije kraja utakmice, a Milojeviću je nakon svega ostao kiseo ukus u ustima.

"Malo je ličila utakmica na onu u Novom Sadu, moraću da je analiziran. Neke odluke donosimo... Kod drugog gola, ispred našeg gola, da li je to nonšalancija, umor, ne znam šta je. Nemam odgovor u ovom trenutku. Moraću da pogledam, ali je nedopustivo i nevjerovatno. I kod rezultata 1:0 imali su stopostotnu šansu, a onda dajemo drugi gol i umjesto da kontrolišemo utakmicu..."

"Moramo da napravimo duboku analizu, da vidimo..."

Našao je Milojević donekle razumijevanje za Zvezdine muke u povredama važnih igrača, odsutnih Marka Arnautovića i Nemanje Radonjića.

"I danas imamo dvojicu odsutnih igrača koji su nam bitni, Marko i Radonjić nisu mogli da nastupe... Jednostavno, 'gore' nemamo nekog igrača, prije smo lako davali golove, sad ih ne dajemo. Mali Vasa je dao danas. Moramo da vidimo što je tako, moramo u duboku analizu da napravimo, pa da vidimo o čemu se radi", kazao je Milojević.

Pred crveno-bijelima je dvonedjeljna pauza zbog utakmica reprezentacije, a uz to i maglovita situacija oko statusa trenera Vladana Milojevića.

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Spartak Subotica Superliga Srbije Vladan Milojević

