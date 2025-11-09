logo
Elšnik umalo prokockao pobjedu Zvezde: Veliki kiks veziste crveno-bijelih, kazna odmah stigla

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Zvezdin Slovenac izgubio loptu u opasnoj zoni i Spartak je to iskoristio da izjednači na 2:2.

Timi Maks Elšnik napravio veliku grešku protiv Spartaka Izvor: TV Arena sport/screenshot

Vezista Crvene zvezdeTimi-Maks Elšnik (27) kockao se sa pobjedom ekipe u Subotici. Pri vođsvu Beograđana 2:1 na Gradskom stadionu, napravio je veliki kiks na oko 20 metara od gola, potpuno nekarakterističan za njega. U opasnoj zoni je prelako izgubio loptu i omogućio Subotičanima da stvore veliku šansu i da iz nje izjednače.

Timi Maks Elšnik kiks i Osei gol na Spartak Zvezda
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Nedugo poslije ovog trenutka, srećom po Elšnika mladi Vasilije Kostov je dao drugi gol na utakmici i donio Zvezdi vođstvo 3:2, čime je izbrisao kiks Slovenca. Nije prošlo mnogo poslije toga, a trener Vladan Milojević je izveo Elšnika i uveo Tomasa Hendela pet minuta nakon navedenog kiksa.

Iako je Spartak i dalje napadao, Zvezda je izdržala i odbranila trijumf 3:2, kojim se vratila na čelo tabele Superlige.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

FK Crvena zvezda

