Milojević vidi šta čeka Zvezdu sa Arnautovićem: "Marko ima još puno toga da nam da"

Trener Crvene zvezde naglasio značaj lidera svog tima i heroja pobjede protiv Lila.

FK Crvena zvezda spremna je za nedjeljno gostovanje Spartaku u Subotici (16 časova). Dva dana nakon velike pobjede protiv Lila u Ligi Evrope, u sjenci priče o odlasku Vladana Milojevića, šampion se sprema za posljednjih 90 minuta pred novembarsku dvonedjeljnu pauzu.

"Prošla utakmica je već arhivirana i sada smo već mislima okrenuti meču sa Spartakom u Subotici", rekao je Milojević u najavi utakmice.

Govorio je Zvezdin trener i o analizi meča protiv Lila.

"Ima mnogo stvari koje bi trebalo ispraviti, ali mislim da je plan igre koji smo imali i koji smo htjeli da sprovedemo u djelo, da suzimo prostore Lilu za njihove napade, mislim da smo u velikoj mjeri odigrali kompaktnu i dobru odbranu. Nismo imali mnogo vremena da analiziramo jer već sutra igramo protiv Spartaka i fokusirani smo na taj meč".

"Marko ima još mnogo da nam da"

Marko Arnautović je odlučio meč protiv Lila i nalazi se u sve boljoj formi.

"Marko ima još puno toga da nam da i drago mi je da ide uzlaznom putanjom. Povrede su ga stalno ometale, ali on je profesionalac i čini sve da pruži maksimum u dresu Crvene zvezde."

Stručni štab se još uvijek nije opredijelio za sutrašnji sastav.

"Ne znam, zavisi od stanja svih igrača i protivnika", kazao je Milojević.

Govorio je Milojević i o kvalitetima Subotičana.

"Kao i sve ostale ekipe, Spartak je kompaktna i dobra ekipa, koja svakome može da napravi ozbiljne probleme. Imaju dosta brzih igrača u napadu, a kompaktni su pozadi, imaju dobre prekide. Treba obratiti u svim segmentima pažnju, ne bih izdvajao pojedince. Jedna kompaktna ekipa, videćemo".

"Sada igraju za svoj klub, daće sve od sebe"

Stanje terena na sjeveru Srbije je do sada bilo dobro.

"Do sada je teren u Subotici bio dobar, ne znam sada zbog kiše kako će biti. Šta da radimo, kako je, tako je. Kakav god bio, ne sumnjam da će domaći učiniti sve da pripremi najbolje moguće uslove za igru".

Nekoliko bivših fudbalera Zvezde nastupa u Subotici, štoper je Nemanja Milunović (36), ofanzivni vezista je Nikola Tasić (16)...

"Igraju za svoj klub i daće sve od sebe da pomognu svom timu. To su kvalitetni igrači sa dobrom školom fudbala, ne sumnjam da će igrati najbolje za svoj klub".

