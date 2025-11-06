"Loše je, podsjeća na Zvezdu od prije 10 godina": Saša Janković dobro zna kako je Vladanu Milojeviću

Saša Janković stao u odbranu trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića dok se sve glasnije najavljuje da će otići.

Izvor: MN Press/Radio-televizija Srbije

Bivši trener Crvene zvezde Saša Janković rekao je da je veoma loše po crveno-bijele to što se već nagađa da će Albert Rijera naslijediti Vladana Milojevića na klupi.

"To su propratne stvari koje destabilišu. I Milojević ih je pominjao na konferenciji za novinare. To su stvari koje su loše i dok se iz kluba ne objavi zvanični stav, ostaćemo u dilemama i abrovima. U emotivnom izlaganju Milojevića vidjeli smo da je pričao o kandidatima za trenera Zvezde, čak je i imenovao... To je loše. Sad vam to i iz iskustva govorim. Taj detalj podsjeća na Zvezdu od prije 10 godina", kazao je Janković.

U najavi meča protiv Lila u Ligi Evrope (četvrtak, 18.45), Milojević je na konferenciji javno poručio da će Rijeru čekati "skockana ekipa" i da novinari ne bi trebalo da brinu za to.

Janković je objasnio koliko to kvari ambijent pred meč.

"Snaga Crvene zvezde u posljednjih osam godina bila je ta kompaktnost, gdje je uvijek bilo sve zatvoreno unutra, nisu curile informacije i kada se nešto dešavalo, to nismo znali. Ovo je prvi put da se takve stvari puštaju u javnost, u jako lošem tajmingu. Utakmica može da odredi tok evropske sezone, a sve to što se radi je jako destabilizujuće po ekipu", dodao je on.

Šta je Milojević rekao na konferenciji za novinare

Izvor: MN PRESS

Milojević je bio vidno pod utiskom tračeva koji su sve glasniji dok Zvezda ne uspjeva da se izvuče iz krize.

"Vi već znate ko je novi trener Crvene zvezde. Sve ste to objavili, platu, bonuse. Ja sam vojnik Crvene zvezde, oba puta kada sam dolazio to je bilo u teškim trenucima. Tu sam da služim Crvenoj zvedi. Ja sam vojnik, služio sam vojsku u SFRJ, 1988. godine u Mostaru, služio sam vojsku i u Grčkoj. To da znate. Gospodin Rijera kad dođe, imaće skockanu ekipu, nemojte ništa da se brinete", rekao je Milojević na kraju konferencije pred Lil.