Albert Rijera odgovorio Vladanu Milojeviću: Drama oko mjesta na klupi Crvene zvezde

I u Sloveniji se priča da će Albert Rijera naslijediti Vladana Milojevića u Crvenoj zvezdi. Sada smo prvi put čuli i šta Španac kaže na tu temu.

Da li će Albert Rijera biti novi trener Crvene zvezde? Spekuliše se o tome danima, a čini se da se smučilo i Vladanu Milojeviću koji je imenom i prezimenom "prozvao" svog potencijalnog nasljednika u Ljutice Bogdana. Obraćajući se pred meč Zvezde i Lila, Milojević je rekao da zna da se o Rijeri uveliko piše i priča kao da je sve završeno, pa je tako unaprijed poručio Špancu da će imati skockanu ekipu.

I dok Milojević ne krije svoje karte, čini se da ih Albert Rijera krije. Dok stižu informacije da ga Zvezda i Spartak iz Moskve zovu, Rijera poručuje da je i dalje trener Celja i da - za sada - nema namjeru da to mijenja.

"Imam ugovor sa Celjem do 2026. godine, tako da do narednog ljeta ne mogu da potpišem ništa. Mogu da odem samo uz saglasnost kluba. Ne sviđa mi se što se o takvim stvarima govori pred važnu utakmicu. Svjestan sam da je to dio posla - ako me žele drugi klubovi ili nekog od igrača, moraju da se obrate klubu", jasno je poručio Albert Rijera.

Inače, Celje je prvoplasirano u prvenstvu Slovenije, sa čak devet bodova više od Maribora, dok odlično "gura" i u Konferencijskoj ligi. Pred meč sa Legijom iz Varšave (četvrtak, 18.45), Celje ima čak šest osvojenih bodova i nalazi se u maloj grupi timova koji imaju maksimalan učinak, pa je zbog toga i teško očekivati da Crvena zvezda uspije da ubijedi Rijeru i njegove gazde da u ovom trenutku dođe na stadion "Rajko Mitić".

Usljed toga, Vladan Milojević je praktično u službi vršioca dužnosti i to se odrazilo na rezultate (četiri utakmice bez pobjede), a vidjećemo da li će ga to na neki drugi način motivisati i već smo čuli da je "vojnik kluba" spreman na sve.

