Zvezdin biser pogodio sa polovine terena: Pogledajte spektularan gol u Ligi šampiona

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Fantastičan pogodak Dimitrija Šarića za Crvenu zvezdu protiv Banjika iz Ostrave u Ligi šampiona za omladince.

Omladinac Crvene zvezde dao gol skoro s centra u Ligi šampiona Izvor: X/FantomBeograda/printscreen

Talentovani fudbaleri Crvene zvezde u okviru Lige šampiona za omladince odigrai su dvomeč protiv Banjika iz Ostrave, češkog šampiona. Na prvom meču bilo je 0:0, a revanš u Beogradu obilježio je nevjerovatan pogodak Dimitrija Šarića (17) sa gotovo polovine terena!

Krilni napadač Crvene zvezde pogodio je u 18. minutu susreta, nakon to je primijetio da je golman Banjika izašao daleko ispred svog gola. Čuvar mreže češke ekipe nije očekivao da Šarić uputi udarac, ali je fudballer Crvene zvezde sa više od 40 metara šutirao direktno ka golu, lobovao rivala i zatresao mrežu za prednost srpskog šampiona.

Pogledajte najbolji potez na meču:

Crvena zvezda i Banjik iz Ostrave imaju ispred sebe još 45 minuta fudbala, a na poluvremenu u Beogradu je 1:1. Pobjednik ovog meča izboriće plasman u treću rundu, a ukoliko i tamo bude uspješan ukrstiće put u nokaut fazi Lige šampiona sa timovima koji igraju grupnu fazu.

Tagovi

FK Crvena zvezda Omladinska Liga šampiona omladinski fudbal

