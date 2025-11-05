"Kad dođe gospodin Rijera, ovdje će imati skockanu ekipu": Vladan Milojević sam najavio novog trenera Zvezde

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević najavio je meč protiv Lila u Ligi Evrope, dok njegovu ekipu trese kriza.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtom kolu Lige Evrope igraju protiv Lila, a taj meč dolazi u trenutku kada klub trese rezultatska kriza kakva se ne pamti. Zvezda je na posljednja četiri meča osvojila samo dva boda, na tri uzastopna meča u Superligi Srbije nije pobijedila, a u međuvremenu se sve glasnije pričalo o odlasku Vladana Milojevića sa klupe.

Priliku da Zvezda prekine neugodan niz tim Vladana Milojevića imaće protiv Lila, na meču koji su najavili šef stručnog štaba i Rade Krunić, kao jedan od najiskusnijih prvotimaca. Milojević je bio rječit, ali i oprezan dok je govorio o utakmici protiv francuskog predstavnika.

"Da li je utakmica u teškom trenutku, mi ne možemo da bježimo. Da smo u krizi, jesmo. Da smo pričali o tome, jesmo. Na meni kao treneru je odgovornost, najveća. Dosta je toga i na igračima, mislim da smo se iskreno ispričali. Sad treba da djelujemo na terenu. Sad treba da vratimo Zvezdu gdje joj je mjesto. Nisam očekivao krizu u ovom obimu. Imali smo dosta povreda, povrijeđenih igrača, bez ritma, sa mnogo reprezentativaca... Drago mi je što ćemo sutra koliko-toliko imati igrački kadar. Vidim po igračima da jedva čekaju da počne", rekao je Milojević.

Ipak, konferencija je u samoj završnici otišla potpuno drugim putem, pa je Vladan Milojević umjesto o narednom protivniku govorio o narednom treneru Crvene zvezde. Po njegovim riječima, to će biti španski stručnjak Albert Rijera koji trenutno predvodi Celje i za kojeg se Zvezda već duže vrijeme interesuje.

"Vi već znate ko je novi trener Crvene zvezde. Sve ste to objavili, platu, bonuse. Ja sam vojnik Crvene zvezde, oba puta kada sam dolazio to je bilo u teškim trenucima. Tu sam da služim Crvenoj zvedi. Ja sam vojnik, služio sam vojsku u SFRJ, 1988. godine u Mostaru, služio sam vojsku i u Grčkoj. To da znate. Gospodin Rijera kad dođe, imaće skockanu ekipu, nemojte ništa da se brinete", rekao je Milojević na kraju konferencije.